مدينة مانشستر الإنجليزية ستنظم الزحام عبر الذكاء الاصطناعي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت إدارة النقل في مدينة مانشستر الإنجليزية عن مبادرة جديدة لتنظيم الزحام في المنطقة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

الحكومة المحلية ستستخدم مستشعرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدد من المنعطفات الرئيسية لتحويل الإشارات من الأحمر للأخضر بناءً على تدفق الزحام.

وقد تم برمجة الذكاء الاصطناعي لتفضيل المشاة ومستخدمي الدراجات، ويعني ذلك أنه في حالة رصد عدد كبير من الدراجات القادمة في مقابل سيارة أو سيارتين، سيتم تحويل الإشارة للأخضر لصالح الدراجات، ونفس الأمر بالنسبة للمشاة.

وقد تم تطبيق النظام بالفعل في ثلاثة منعطفات رئيسية مع استهداف تطبيقه في 20 مكان آخر بحلول نهاية العام.