زيادة مدارس تعليم القيادة للنساء خلال عام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر مطّلعة أن 2021 ستشهد إنشاء مدارس تعليم قيادة جديدة للنساء في مختلف مناطق المملكة، بجانب إتاحة الفرصة للنساء لاستخدام مدارس تعليم القيادة للرجال خلال فترات محددة بإشراف مدربات سعوديات، وذلك وفقاً لـ “الوطن”.

ويأتي هذا التوسع الملحوظ في مدارس تعليم القيادة بهدف تخفيف الزحام على المدارس النسائية وتمكينهن من الحصول على الرخص واستخراجها وفق الأنظمة، خاصة وأن أعداد النساء الراغبات في تعلم القيادة والحصول على رخصة في زيادة مستمرة تستوجب انشاء مدارس جديدة.

وبحسب تقرير هيئة الإحصاء، فإن عدد رخص القيادة التي حصلت عليها النساء منذ السماح لهن برخص القيادة في 24-6-2018 حتى يناير 2020 بلغ 174624 رخصة قيادة، شكلت السعوديات منهن 84.8%، وتصدرت منطقة الرياض كأكبر المناطق التي أصدرت الرخص بنسبة 47.7% تليها المنطقة الشرقية بـ27.9%، ثم مكة المكرمة بـ14.4%.