بتصميم جديد كليا.. ياماها تطلق السكوتر BW's 125 الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ياماها النقاب عن الجيل الجديد من السكوتر BW's 125، والذي شهد تغييرات جذرية على صعيد النواحي التصميمية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السكوتر الجديد يمتاز بكشافين من نوع هالوجين في تصميم Karl-Dall المستدير، والمغطى في جسم صندوقي، كما يوجد أسفل المقعد موضع لتخزين الأمتعة. ويبلغ طول السكوتر 1.92 متر مع مقعد بارتفاع 785 ملم.



ويقف السكوتر بوزن 127 كجم على عجلات قياس 12 بوصة، كما يتناسب السكوتر مع السير على الطرقات غير المعبدة بفضل تصميمه والإطارات ذات المداس الكبير، والخلوص الأرضي الكبير.

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ويتولى كبح السكوتر مكابح قرصية، تتضافر جهودها مع نظام ABS المانع لانغلاق العجلات.

وبقمرة القيادة تظهر شاشة رقمية ومنفذ USB للأجهزة الصغيرة.

ويعتمد السكوتر على محرك يعمل بالتبريد بالسوائل، لكن لم تذكر الشركة حتى الآن المعدلات الحقيقية، التي يولدها المحرك. ومن المفترض أن يصل السكوتر إلى مدى سير كبير بفضل خزان الوقود سعة 6 لتر.