أثناء البيات الشتوي.. 4 نصائح مهمة للحفاظ على بطارية الدراجة النارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع دخول فصل الشتاء يلجأ هواة الدراجات النارية إلى تخزين دراجاتهم تجنبا للحوادث.. إليك 4 نصائح مهمة للحفاظ على البطارية.

يقدم معهد السلامة للدراجات النارية النصائح والإرشادات التالية للحفاظ على بطارية الدراجة النارية أثناء البيات الشتوي:

1 - فصل البطارية

ينبغي فصل البطارية، حتى لا تتسبب بعض الأجهزة المستهلكة للتيار الكهربائي في فراغ شحنة البطارية مثل جهاز الإنذار أو الساعة.

2- التخزين في مكان جاف

إذا تم إيقاف الدراجة النارية في مكان جاف ومحمي من الصقيع، فإن ذلك يعد كافيا من حيث المبدأ. وإذا لم يكن الوضع كذلك فمن الأفضل أن يتم فك البطارية وتخزينها في مكان جاف وبارد حوالي 10 درجات مئوية، ولكن يجب أن يكون محميا ضد الصقيع، وعند فك البطارية يجب خلع القطب السالب أولا، وعند تركيب البطارية مرة أخرى فإنه يجب توصيله أخيرا.

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3- تخزين البطارية وهي مشحونة

بطاريات الرصاص الحمضية ينبغي أن تبقى مشحونة بالكامل، بالإضافة إلى إجراء عملية شحن خفيفة كل 4 إلى 6 أسابيع، وإذا كان الشاحن مزودا بوظيفة التنظيم الذاتي، فيمكن أن يظل مركبا على البطارية.

وإذا كان مكان إيقاف الدراجة النارية يسمح بأن تظل البطارية مركبة في الدراجة النارية، فعندئذ لن يكون هناك حاجة لفصل البطارية عن المجموعة الكهربائية للدراجة النارية.

4- بطاريات الليثيوم

ينبغي تخزين بطاريات الليثيوم أيون في ظل درجات حرارة 20 مئوية أو أكثر، ويجب أن تكون مشحونة بنسبة 50% فقط، ومع ذلك ينبغي دائما مراعاة تعليمات الشركة المنتجة للبطارية.