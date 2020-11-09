لامبورجيني تطلق تشكيلة جريئة من "هوراكان إيفو فلو كابسيول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدّم "أوتوموبيلي لامبورجيني" (Automobili Lamborghini) تشكيلة جديدة من مجموعتها "هوراكان إيفو فلو كابسيول" (Huracán EVO Fluo Capsule).

المجموعة الجديدة تمثّل تشكيلة جديدة من الألوان الفاتحة والجريئة للسيارة الرياضية الفائقة بمحرّك V10، بحيث تتألّق عبر طلاء خارجي غير لامع مع ألوان داخلية وخيارات تجهيزات مكمّلة.

وتتبنّى "هوراكان إيفو فلو "، المستوحاة من تقاليد الألوان الحيوية، التي تعزّز الخطوط والأشكال الرائعة لطرازات "لامبورجيني"، نمطا خارجيا ملفِتا من الألوان الثنائية، التي تعكس ديناميكية السيارة وتعزّز حضورها القوي على الطريق.

وتتوفر خمسة أنماط جمع بين الألوان الخارجية والداخلية هي Verde Shock الأخضر، Arancio Livrea البرتقالي، Celeste Fedra الأزرق، Arancio Dac البرتقالي وGiallo Clarus الأصفر، وهي تجتمع مع السقف والمصدم الأمامي والحواف الجانبية باللون الأسود غير اللامع.

ويتم إبراز التفاصيل ضمن المكوّنات السوداء الداكنة بالألوان الساطعة الجديدة، مثل الخط الملوَّن على المرايا الجناحية السوداء والخطوط العمودية الملوَّنة على الناشر الهوائي الخلفي، مما يمنح السيارة شخصية رياضية وفي الوقت ذاته جذّابة.