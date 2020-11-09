ترامب يغادر البيت الأبيض.. وانقسام عائلي حول الهزيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى البيت الأبيض، ذاهبًا إلى منتجعه الخاص في فيرجينيا للعب رياضة الجولف مجددًا.

وفي سلسلة من التغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصف ترامب الانتخابات الرئاسية بأنها "مسروقة''.

وقام بنقل مزاعم رئيس مجلس النواب السابق، نيوت جينجريتش، بأن "الديمقراطيين قد سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه".

وتجنب استخدام رأيه الشخصي في سلسلة من التغريدات، وبدلاً من ذلك سلط الضوء على تصريحات جينجريتش.







وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن التغريدات تشير إلى أن ترامب لا يتراجع أو يخطط للتنازل.



وصباح الأحد، قال محامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، إنه سيخوض المعركة الخاصة بالانتخابات.

وأخبر قناة "فوكس نيوز" أن لديه "4 أو 5" دعاوى قضائية ستكون جاهزة بحلول نهاية الأسبوع.

وادعى أنه لم يُسمح للمراقبين الجمهوريين بالتواجد في أماكن قريبة بشكل كافٍ لرؤية فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد في فيلادلفيا وبنسلفانيا.

وأشار إلى أنه تم استخدام أصوات أموات في فيلادلفيا.

وتساءل جولياني: "أين بيل بار من هذا؟"، في إشارة إلى المدعي العام الذي يمكنه من الناحية النظرية على الأقل التحقيق في مزاعم التلاعب بالأصوات على نطاق واسع.

وزعم جولياني أن لديه "50 شاهدًا" على تزوير ناخبين.

ووفقًا لـ"ديلي ميل" فإن هناك دلائل على وجود انقسام داخل عائلة ترامب بالفعل حيث إنه هناك خلاف بين أبنائه إريك ودونالد جونيور وصهرهم جاريد كوشنر حول ما إذا كان يتعين عليه التنازل وقبول فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أم لا.

وقد أطلق أبناء ترامب سلسلة من التغريدات زعموا فيها أن هزيمة والدهم مزورة، في إشارة إلى انفصالهم عن رأي صهرهم كوشنر الذي قيل إنه قد طالب ترامب بالتنازل.

ودعا إيريك إلى "إعادة فرز الأصوات يدويًا" لجميع بطاقات الاقتراع، والتي قد تصل إلى 150 مليون صوت.

ولم يتضح ما إذا كان أي من أبناء ترامب قد تحدث معه بعد إعلان هزيمته ظهر يوم السبت، لكن تم الكشف في وقت متأخر من ليلة إعلان النتيجة أن صهرهم قام بحثه على التكيف مع الهزيمة وتقديم تنازل.

ورأت الصحيفة أنه من شأن احتمال حدوث انقسام عائلي أن يضيف دراما جديدة إلى الأيام الأخيرة من عهد ترامب في البيت الأبيض.

وضمن الديمقراطي جو بايدن حاليا أصوات 279 ناخبا كبيرا، متخطيا الحد الأدنى المطلوب للفوز والمحدد بـ270 صوتا، فيما حصل ترامب على 214 صوتا.