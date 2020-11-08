موجز الخليج 365 للسيارات.. صدمة لعشاق الكهربائية وسر عملاق أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. يصف المراقبون لأسواق السيارات حول العالم جنرال موتورز الأمريكية بأنها من أضخم الشركات التي تضم تحت إدارتها العديد من "الماركات" الشهيرة. كشفت شركة هوندا اليابانية عن نسخة أحدث من طراز CR-V والمقرر طرح 8 فئات منه بداية عام 2021 بقدرات مميزة. عززت شركة فورد الأمريكية أسطولها من سيارات crossover بنسخة جديدة من طراز "إسكيب" الشهير والتي سيتم طرحها بداية عام 2021 بقدرات مميزة. تمثل البطارية واحدة من معوقات الأداء الجيد بالنسية للسيارة الكهربائية، خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد انخفاصا بمعدلات أدائها.

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