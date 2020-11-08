انطلاق القمة السنوية السابعة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف" الربع الأول من 2021

تستعد إيجيبت أوتوموتيف لعقد القمة السنوية السابعة للسيارات خلال الربع الأول من العام المقبل لمناقشة آخر التطورات في القطاع الذي يشهد حراكاً كبيراً خصوصًا في السيارات الكهربائية.

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق والرئيس الشرفي للقمة السابعة للسيارات، إن مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف يكتسب زخماً كبيراً عاماً بعد عام، حيث يعد الملتقى الرئيس للأطراف المرتطبة بالقطاع كافة، كما أن التوصيات التي خرجت من

القمم الست السابقة تم العمل بها من جانب الجهات المختلفة".

أوضح محمد أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي لإيجيبت أوتوموتيف أن الـدورة السابعة للمؤتمـر تهدف إلـى تســليط الضــوء علــى المتغيــرات التــي يشــهدها قطاع السيارات المصري، وتوضيــح أهــم المحاور الفاعلة في الصناعة، والتي تشهد زخــماً تكنولوجــياً يتطلــب المزيــد مــن الجهــود والاســتثمارات لمواكبــة التطــورات الســريعة فــي مجــال

صناعــة الســيارات، بالتزامــن مــع الاهتمــام الكبيــر الــذي تقدمــه الدولــة لتشــجيع وتطويــر الصناعــة.

يناقش المؤتمر توضيــحاً لرؤيــة الحكومــة خــلال الســنوات المقبلــة، فيمــا يتعلــق بإســتراتيجية صناعــة الســيارات، وعــرض الفــرص الاســتثمارية المتاحــة بالقطاع، إلى جانب إبراز أهمية السيارات الكهربائية في المستقبل ودور الدولة في تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية وأثرها البيئي في مصر.

وعقدت القمة السنوية للسيارات 6 دورات سابقة برعاية رئاسة الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وعدد كبير من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الإعلامية.