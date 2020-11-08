تجربة شاحنة مرسيدس اروكس وتقنياتها وسعرها

الخليج ٣٦٥ نت – تواصل شاحنة مرسيدس آروكس مسيرة الصانع الألماني للمركبات المتخصصة لأشغال البناء والإنشاءات، حيث تجمع بين القوة والمتانة والكفاءة والتقنيات المبتكرة.

في البداية، تبدو الشاحنة هي الأقرب في تشكيلة شاحنات الصانع الألماني لسيارات الركاب من مرسيدس سواءً في الداخل أو الخارج، حيث هي الجيل الجديد من آروكس وهي مجهزة بشكل جيد للطرق الوعرة حيث تحصل على خلوص أرضي كبير مع شبك أمامي أكبر لتوفير تبريد أكبر.

في الداخل، تحصل الشاحنة على كراسي هيدروليكية تعمل بكفاءة مع نظام التعليق لتوفير أقصى راحة للسائق أثناء القيادة، وبإلقاء نظرة على المقصورة، ستشاهد ذراع كبح خاص بالحمولة الخلفية منفصل عن المكابح العادية، حيث تعمل مكابح الحمولة بالمزامنة مع ناقل الحركة ومكابح الشاحنة، في حين يقوم كمبيوتر الشاحنة بقياس الحمولة وتحديد نقلة القير المناسبة، مع نظام تحكم في التعليق بثلاثة درجات.

وعلى المقود، يوجد العديد من أزرار التحكم مثل زر التحكم في مثبت السرعة، والرد والإغلاق على المكالمات، في ناحية اليمين، وعلى اليسار يوجد أزرار التحكم في شاشة الطبلون حيث يُمكنك استعراض معلومات عن الشاحنة أو القيادة أثناء انطلاقها، مع سرير للنوم خلف المقاعد للرحلات الطويلة مع ستارة لعزل النائم عن باقي المقصورة، بالإضافة إلى مساحات تخزين كبيرة، وحاملات أكواب.

تستمد آروكس قوتها من خيارين من المحركات الأول سعة 12.8 لتر بقوة 360 حصان وعزم 1800 نيوتن.متر، والثاني سعة 15.6 لتر بقوة 578 حصان وعزم 2800 نيوتن.متر مع دفع سداسي كُلي أو دفع رباعي على حسب اختيار وضعية القيادة، مع شاحن تيربو، ويتصل المحرك بناقل حركة باور شيفت 3 من مرسيدس بنز بـ 12 سرعة أو 16 سرعة حسب الفئة، موفر للوقود، كما تحتوي على زر تشغيل وإيقاف المحرك.

في الختام، تتوفر مرسيدس آروكس بسعر يبدأ من 370 ألف ريال، وتختلف الأسعار حسب المواصفات والمزايا، كما يتم تجميعها داخل المملكة، لذا هي تتوفر بعد الدفع في أقل من أسبوع.