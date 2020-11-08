فيات كرايسلر وبيجو سيتروين ستلغيان العديد من السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – في أواخر عام 2019، وقعت كلاً من فيات كرايسلر وبيجو سيتروين صفقة اندماج حيث ستحمل المجموعة الجديدة اسم ستيلانتيس، وستكتمل عمليات الاندماج بين الشركتين في العام المقبل، لكنهما يناقشان حالياً الخطط المستقبلية للتصنيع والإنتاج، ووفقاً للتقارير فإنه من المحتمل أن يعني ذلك الاستغناء عن بعض الطرز والعلامات التجارية.

تسلط التقارير الضوء على السوق الصيني، حيث انخفضت مبيعات بيجو سيتروين بشكل كبير هناك في السنوات الأخيرة، في حين تعد جيب هي العلامة التجارية الوحيدة من فيات كرايسلر التي تعرض سياراتها في الصين، وانخفضت مبيعاتها بنسبة 36% العام الماضي، ويعود ذلك إلى المنافسة الشديدة من شركات صناعة السيارات اليابانية والصينية.

من جانبه، يؤكد الرئيس التنفيذي لبيجو سيتروين، كارلوس تافاريس، أن الاندماج يعني بداية جديدة في السوق الصيني، في حين صرح المدير المالي لشركة بيجو سيتروين، فيليب دي روفيرا، أنه لن يكون من المعقول استمرار بعض المنصات والعلامات التجارية بعد اندماج الشركتين.

Advertisements

حتى الآن، لا توجد تفاصيل بشأن الموديلات أو العلامات التجارية التي سيتم وقف إنتاجها، ويجدر بالذكر أن ستيلانتيس ستصبح رابع أكبر صانعة سيارات في العالم مع 13 علامة تجارية تشتمل على عمالقة مثل بيجو وسيتروين ورام وجيب، وستحتفظ كل علامة تجارية بهويتها الخاصة، حيث لن تكون هناك شارات ستيلانتيس على السيارات، لكن إنشاء منصات مشتركة لجميع العلامات التجارية سيكون إجراءً هاماً لخفض التكاليف.

في الختام، قد يشهد العامان المقبلان ظهور بعض التغييرات الجذرية والمثيرة للاهتمام لمجموعتي فيات كرايسلر وبيجو سيتروين عند اكتمال اندماجهم.