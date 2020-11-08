معلومات يجب معرفتها عن زيت ناقل الحركة وأهميته

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الخليج ٣٦٥ نت – من المعتاد أن يهتم قائدو السيارات بتغيير زيت المحرك بشكل دوري للحفاظ عليه من التلف، لكننا نجد في المقابل أن الكثير منهم لا يعلمون أن زيت ناقل الحركة يحتاج هو الآخر للتغيير كل فترة محددة، وذلك لفقدان لزوجتة مع مرور الوقت لكثرة الاحتكاكات الميكانيكية مما يعرضه للتلف.
وأوضح خبراء السيارات أن زيت ناقل الحركة تتشابه وظائفه مع زيت المحرك، حيث يعمل على تزييت التروس الداخلية لناقل الحركة لمنع تآكلها، فضلا عن قيامه بوظيفة التبريد لدرجة الحرارة المتولدة بين هذه الأجزاء، وتنظيف الاتساخات به.
وأشار الخبراء إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي تدل على فقدان زيت ناقل الحركة لخصائصه، وهي كما يلي:
– صدور أصوات غريبة عند تغيير أوضاع ناقل الحركة.
– ظهور بقع الزيت أسفل علبة التروس
– عدم السلاسة في تغيير أوضاع ناقل الحركة خاصة مع ناقل الحركة اليدوي.
وفي المعتاد يفقد زيت ناقل الحركة خصائصه بعد السير لمسافة تتراوح من 150 ألفا إلى 180 ألف كلم، وذلك وفقاً لنوع الزيت وموديل السيارة.
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