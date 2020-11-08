تعرف على غرامة مخالفة عدم الالتزام بالمسارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بدء العد التنازلي لعملية الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من الرياض والدمام وجدة.

وكتبت إدارة المرور عبر تويتر: “باقي ثلاثة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق” وذلك في كل من (الرياض – الدمام – جدة)”.

وكانت قد أعلنت إدارة المرور عن استخدام أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” لرصد السيارات المخالفة وتصويرها، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق مخالفة تتسبب في تعطل حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر، وتتراوح قيمة المخالفة بين 300 و500 ريال.