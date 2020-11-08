بالصور.. مؤسسة غبور للتنمية تحتفل بتخريج أولى دفعاتها من التعليم الفني

احتفلت مؤسسة غبور للتنمية بتخرج الدفعة الأولى من طلاب مركز سيارات إمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بعد تطويره الشامل من قبل المؤسسة بالشراكة مع الشريك الأكاديمي إس أي إس ميدل ايست SIS ME.

تم البدء في تطوير مركز سيارات إمبابة من قبل المؤسسة في عام 2017 ثم لحق به مركزي سيارات كفر الزيات ومحرم بك؛ ليتم تدريب الطلاب على أحدث نظام تدريبي متطور طبقاً للنظام الألماني المزدوج للتعليم الفني.

جاءت احتفالية التخرج بمثابة تتويج لثمرة التعاون البناء بين

كلا من مصلحة الكفاية الإنتاجية ومؤسسة غبور للتنمية بالشراكة مع الشريك الأكاديمي إس أي إس ميدل إيست SIS ME على مدار الثلاث سنوات الماضية والتي نتج عنها تقديم 75 خريج فني مؤهل باحترافية لسوق العمل تحقيقاً للاستدامة والنمو الاقتصادي.

تم تسليم الخريجين شهادات SIS ME وشهادات الاعتماد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالإضافة إلى حصولهم على دبلوم التلمذة الصناعية بعد أن اجتازوا اختبارات دبلوم التلمذة الصناعية المصرية.

تُعد تلك الدفعة من الخريجين نواة لجيل صاعد من الفنيين الأكفاء المُؤهلين طبقا لأحدث أنظمة التدريب الفني المزدوج وقد تُوجت هذه التجربة بنجاح باهر يكلل كافة الجهود المبذولة والدعم الهائل المقدم من قبل مؤسسة غبور للتنمية جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة كافة من شركاء النجاح SIS ME والغرفة الألمانية للعربية للصناعة والتجارة ومصلحة الكفاية الإنتاجية.

وفي مبادرة أخرى تتسم بالدعم البناء والحرص على توفير مستقبل أفضل لهؤلاء الخريجين، أعلنت شركة الميكانيكي – إحدى الشركات الشقيقة لشركة جي بي غبور أوتو – خلال الاحتفالية عن فرصة إلحاق الخريجين ببرنامج الامتياز التجاري والذي يقدم لهم الدعم التمويلي والفني لفتح الورش الخاصة بهم والتي تحمل العلامات التجارية التابعة للشركة.