’إم جي‘ تقدّم ضمان المصنِّع الأفضل في المنطقة على جميع سيارات ’إم جي‘

’إم جي‘ المصنِّع الوحيد الذي يوفر ضماناً شاملاً لمدّة تصل إلى 6 سنوات أو مسافة 200,000 كلم بهدف منح راحة البال التامّة للعملاء

العلامة التجارية بريطانية المنشأ تضمن إجراء التصليحات، الاستبدالات أو التعديلات لأي قطعة تتوقّف عن العمل خلال فترة الضمان بسبب عيب في التصنيع أو في المواد دون أي تكلفة، وذلك لدى وكلاء ’إم جي‘

سيارة MG ZS EV الكهربائية الأولى على الإطلاق من ’إم جي‘ تأتي مع ضمان متميّز أكثر يمتدّ لفترة 8 سنوات / 200,000 كلم على باقة البطارية

مركز توزيع القطع الإقليمي الخاص بشركة ’إم جي‘ يعمل الآن وفق نسبة إمداد 94 بالمئة، مما يعزّز أوقات التسليم عند توفير الخدمات للعملاء

الخليج ٣٦٥ نت – تتميّز ’إم جي‘ (MG) عبر توفيرها لعملاء السيارات الجدد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط الضمان الأفضل في المنطقة على السيارات الجديدة، خصوصاً في هذه الأوقات التي تشهد الكثير من التحدّيات، حيث أصبح تفادي التكاليف غير المتوقَّعة أمراً ذا أهمية أكثر من السابق. ضمن هذا السياق، تحظى جميع طرازات المجموعة الواسعة من مركبات العلامة التجارية بريطانية المنشأ، أكانت عاملة بالوقود أم بالكهرباء، بضمان رائد في قطاع السيارات يمتدّ لفترة 6 سنوات / 200,000 كلم* من المصنِّع مباشرة.

وتعي ’إم جي‘ أن العملاء يبحثون عن راحة البال عندما يتعلّق الأمر بامتلاك سيارة تتميّز باعتمادية عالية وتتطلّب المستوى الأدنى من خدمات ما بعد البيع. ومن شأن الضمان الأفضل في المنطقة الممتدّ 6 سنوات أو مسافة 200,000 كلم (أيهما تأتي أولاً) أن يشير إلى مستويات الثقة العالية التي تضعها العلامة التجارية في منتجاتها، وهذا الأمر يسري على جميع الطرازات، بما فيها MG HS الفائزة بلقب ’سيارة العام في الشرق الأوسط 2020‘، وMG5 الفائزة بلقب ’أفضل سيدان شبه مدمَجة‘، وكذلك المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) سباعية المقاعد طراز MG RX8.

أما العملاء الذين يرغبون بشراء مركبة MG ZS EV الكهربائية بالكامل الأولى من العلامة التجارية، فسيستفيدون من الضمان الخاص* على ’وحدة البطارية والدفع‘. ووفقاً لهذا، يحصل مولِّد الدفع وعلبة الطاقة الكهربائية ووحدة التحكّم بالمركبة على ضمان لمدّة 6 سنوات / 200,000 كلم، بينما تحظى وحدة البطارية عالية الفولتية بضمان أطول يبلغ 8 سنوات / 200,000 كلم.

وبناءً لهذا الضمان، يستفيد العملاء دون أي تكلفة من عمليات التصليح والتبديل والتعديل لأي قطعة تتوقّف عن العمل خلال فترة الضمان بسبب عيب تصنيعي أو في المواد**، وذلك لدى وكلاء ’إم جي‘. وهذه الثقة تنسحب أيضاً على التحدّيات التي يفرضها المناخ القاسي في مجلس التعاون الخليجي على السيارات الموجودة في المنطقة، حيث تحصل السيارات أيضاً على ضمان ضد الثقوب لمدّة 6 سنوات / 200,000 كلم. ويمكن أن يحصل العملاء على كشف سنوي مجاني على مركباتهم للتعرّف على أي ضرر أصاب الهيكل جرّاء التآكل أو الثقوب. إضافة لهذا، يمكن نقل الضمان على مركبات ’إم جي‘ لمالكيها الجدد، مما يعني أن تغيير الملكية لن يؤثّر على ضمان ’إم جي‘.

تلتزم ’إم جي‘ بمنح العملاء أفضل خدمات ممكنة لما بعد البيع، ويساعد بتحقيق هذا الشيء المنشأة الحديثة المتطوّرة المخصَّصة للمستودع والبالغة مساحتها 8,000 متر مربّع والواقعة في ’المنطقة الحرّة لجبل علي‘ بدبي. ويضمن ’مركز توزيع القطع‘ المتخصِّص الذي يقوم حالياً بتوفير قطع الغيار بمعدّل 94 بالمئة، تحقيق أوقات تسليم سريعة عندما يتعلّق الأمر بتوفير الخدمات للعملاء في المنطقة، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، لبنان، العراق والأردن. وتعمل ’إم جي‘ مع مجموعة من الشركات الأوروبية الرائدة ضمن قطاع السيارات لأجل توفير قطع الغيار عالية الجودة ومن بينها ’دلفي‘ (Delphi)، ’كونتيننتال‘ (Continental)، ’ميشلان‘ (Michelin)، ’تي آر دبليو‘ (TRW)، ’بوش‘ (Bosch)، ’بيرو‘ (Beru)، ’هيلا‘ (Hella)، ’فاليو‘ (Valeo) و’ساندان‘ (Sandan).

حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘: “نحن نعمل عن قرب مع وكلائنا لتوفير خدمات استثنائية لما بعد البيع والوصول السريع إلى قطع الغيار الأساسية والأصلية. وتلتزم ’إم جي‘ بتحقيق أعلى مستويات رضى العملاء، ومع الضمان الشامل الذي نقدّمه، يمكننا توفير تجربة خدمة خالية من أي مشاكل لجميع عملائنا الذي يضعون ثقتهم بنا للحفاظ على سياراتهم بأفضل حالة. وهذا يتعزَّز من خلال خدمتنا التي تقوم على استلام وتوصيل المركبة مباشرة من وإلى مكان تواجد العميل، مما يجعل حياته أكثر سلاسة.”

يوجد لدى ’إم جي‘ شبكة متخصِّصة من 30 موقع بيع بالتجزئة و29 مركز خدمة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، كل منها يوفر أعلى معايير خدمة العملاء. كما يخضع كل موظّفي ’إم جي‘ لتدريبات مكثَّفة مصمَّمة بشكل خاص لأجل خدمة كافة عملاء ’إم جي‘ في المنطقة بشكل أفضل.