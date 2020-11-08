هيونداي تكشف النقاب عن سوناتا إن لاين 2021

كشفت هيونداي عن نموذجها “إن لاين” في أسطولها من سيارات سيدان متوسطة الحجم وذلك أول مرة على الإطلاق.

يأتي محرك سوناتا إن لاين الجديدة سمارت ستريم 2.5 لتر رباعي الأسطوانات، وبسعة 290 حصاناً و311 باوند-قدم. من عزم الدوران عند 1.650-4000 دورة في الدقيقة.

تم تزويد السيارة الجديدة بناقل حركة ثنائي القابض (N DCT) رطب بثماني سرعات للعملاء الذين يستمتعون بالقيادة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن المزيد من التفاصيل حول طراز سوناتا إن لاين- N Line لعام 2021، والتي تأتي بشكل جديد كليًا يضفي الإثارة والجاذبية على فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

صممت سوناتا إن لاين تكون نقطة دخول مميزة إلى العلامة التجارية “إن” عالية الأداء لهيونداي، والتي تتميز بتصميمها المتطور وترقياتها القوية للأداء. ويكمل طراز “إن لاين” توسيع تشكيلة سوناتا من هيونداي، بعد إطلاق سوناتا وسوناتا هايبرد الجديدة في عام 2019، والتي تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء.

وبمناسبة الكشف عن السيارة الجديدة، قال بانغ سون جيونغ، نائب الرئيس، رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “استطاعت هيونداي سواناتا أن تكسب قاعدة عريضة من عشاق القيادة والعملاء، من خلال تقديم مجموعة من الطرازات الموثوقة والموفرة للوقود والمصممة بشكل جذاب، وذلك في كل من السيارات التي تعتمد على الوقود والهجينة، وتنضم الآن سوناتا إن لاين 2021 إلى هذه التشكيلة الرائعة التي تلبي طموح القيادة الرائدة والرغبة في الأداء الديناميكي المميز لدي الكثيرين”.

تصميم رياضي حسي بعناصر مميزة

يبرز التصميم الخارجي المنخفض والواسع لسيارة سوناتا إن لاين الجديدة معتمدا على هوية التصميم الرياضي الحسي من هيونداي، وذلك من خلال شبكة Parametric Jewel Pattern Grille والواجهة الأمامية الجريئة، وفتحات الهواء العريضة، وشعار إن لاين، مع وضع ستائر هوائية على شكل سهم على الواجهة السفلية لتدعم الأداء الديناميكي الهوائي وتبريد المحرك مع إعطاء السيارة الجديدة الطابع الرياضي.

ويأتي جانب السيارة، ليؤكد التصميم الرياضي لسوناتا إن لاين من خلال ألواح الجسم المنحوتة والتي تتصف حوافها الجانبية وعجلاتها المعدنية -مقاس 19 بوصة- بالجرأة في التصميم.

وتندمج خلفية السيارة مع التصميم العام بشكل منحوت بدقة، ومصمم لتعزيز الأداء الديناميكي الهوائي والتعبير بشكل أكبر عن الجمالية للسيارات المنخفضة والعريضة في نفس الوقت وذلك من خلال الخطوط الأفقية. ويتعزز شكل سوناتا 2021 بكل من الجناح المدمج باللون الأسود اللامع، وعادم الكروم المزدوج، وأسفل الجهة السفلية ليضيف إلى تصميم السيارة المزيد من الشهور بالقوة لتعكس أدائها المميز.

وتتكامل عناصر التصميم الداخلي مع الخارجي في سوناتا إن لاين، وتتضمن عجلة القيادة N المثقوبة بالجلد مع قضبان معدنية، ومقاعد رياضية محاكة باللون الأحمر مع مساند جلدية، وفتحة تروس مع لمسات معدنية وإضافات جلدية ودواسات مصنوعة من السبائك المعدنية.

الأكثر رياضية في طرازها

تدعم الأداء الميكانيكي لسوناتا إن لاين المظهر الرياضي لسيارة السيدان، مع محرك Smartstream GDi سعة 2.5 لتر بشاحن توربيني، مقترنًا بناقل حركة ثنائي القابض (N DCT) بثماني سرعات للعملاء ممن يستمتعون بالقيادة والذي تم تطويره للمركبات “إن”، ينتج 290 حصانًا و311 رطلًا من عزم الدوران. وهذا يجعل سوناتا إن لاين أقوى طرز سوناتا الذي طرحته هيونداي على الإطلاق.

كما أدت إضافة شاحن توربيني، ورأس أسطوانة مختلف، وأجزاء داخلية فريدة إلى تطوير أدائها بشكل كبير، وذلك مقارنة بمحرك سوناتا القياسي رباعي الأسطوانات سعة 191 حصانًا سعة 2.5 لترًا، أو محركها الاختياري رباعي الأسطوانات سعة 180 حصانًا بسعة 1.6 لتر.

وتمتاز سوناتا إن لاين أيضا بعزم كبير للدوران المنخفض والمتوسط​​، ويسحب المحرك بقوة على طول الطريق إلى خطه الأحمر، ويوفر N DCT تحولات واضحة ودقيقة.

وقام المهندسون بإضافة العديد من التحسينات الميكانيكية على هيكل سوناتا لزيادة الصلابة للحصول على أداء قوي، ويعود نظام التعليق الفريد لها للبطانات الأكثر صلابة، ومعدلات النوابض المرتفعة، وصمامات الصدمات المنقحة، وقضبان التأرجح الأكبر في الأمام والخلف. بحيث تسهم كل هذه العوامل في كل من تيسير التنقل اليومي وتضفي الإثارة والحماس أثناء القيادة على الطريق المفتوح، فقد أولت سوناتا 2021 أولوية للراحة العائلية ولمتعة القيادة.

وتتمتع سوناتا إن لاين بوزن منخفض يصل إلى 3838 رطلاً (1740 كجم). ويوفر محركها المشحون بالشاحن التوربيني ونظام التعليق – الجيد- انسيابًا مريحًا وانعطافًا رشيقًا بسرعة متوسطة. ويتم تثبيت نظام التوجيه المعزز بالمحرك على حامل لقيادة ممتعة. ولإيقاف سوناتا إن لاين الجديدة، أضاف المهندسون ملاقط وأقراص مكابح أمامية وخلفية أكبر تسهل عملية التوقف.

كما يتم تعزيز تجربة القيادة الديناميكية من خلال العديد من الميزات تتضمن مطابقة سرعة الدوران، وN Power Shift والتحكم في الانطلاق، وتصميم الصوت النشط (ASD) ونمط التغيير، إذ يمكن القطع بأن نظام سوناتا إن لاين يتميز بسلاسة وسرعة نقل السرعة، وهدير المحرك، والشعور بالتسارع، على نحو سيزيد من حماس السائق على الطريق المفتوح.

وأضاف بانغ سون جيونغ:” إن محرك سوناتا إن لاين المزود بشاحن توربيني يوفر متعة حقيقة في القيادة، وتوفر علبة التروس الجديدة اتصالاً مباشرًا وتغيير قوة فوري، ولجعل محرك سوناتا الجديدة أكثر رياضية، قمنا بخفض السيارة وشحذ التعليق. وأضفنا أيضًا نظام توجيه معزز مثبت على حامل مع نسبة سريعة لزيادة الاستجابة”.

واستوحت الميزات الموجهة لسائق سوناتا الجديدة – مثل مبدلات الحركة ونظام محدد وضع القيادة – من السباقات. وتتغير شاشة العدادات الرقمية عند التبديل بين أوضاع القيادة المختلفة، والتي تشمل الوضع العادي، والرياضي، والرياضي+، والمخصص، بالإضافة إلى تغيير الكتلة، فإن التبديل من خلالها يغير وزن التوجيه وسرعة واستراتيجية ناقل الحركة.

يدعم أداء سوناتا إن لاين بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق القياسية والسلامة، بما في ذلك مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد متابعة المسار، ونظام التحكم الذكي المتقدم في التطواف مع التوقف والانطلاق. ويتوفر أيضًا نظام المساعدة على القيادة على الطريق السريع، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد تجنب الاصطدام في المواقف العكسية.

حزمة متكاملة

تأتي سوناتا إن لاين مزودة بشاشة عرض صوت وملاحة من الطراز الأول. وتحتوي على شاشة عريضة تعمل باللمس وتمتاز بالدقة العالية، والقابلية للتخصيص مقاس 10.25 بوصة مع شاشات مقسمة ولغة مبسطة. بالإضافة إلى نظام التعرف على الكلام الذي يعتمد على نظام “السحابة” المدعوم من Blue Link® ، في حين تأتي شاشة المراقبة بمقاس 12.3 بوصة كاملة.

وبالإضافة إلى تعديلات وضع القيادة المذكورة، تحتوي السيارة الجديدة على أربع إضافات نظرية توضح وضعية المرافق، ومساعدة السائق، والملاحة، والمساعدة في ركن السيارة.

ويشتمل نظام الملاحة على رؤية شاملة في وضع التنقل، ويحصل السائقون على تدفق حركة مرور HERE HD وبيانات الحوادث دون الحاجة لعمل اشتراك في هذه الخدمات. ويتوفر كذلك في السيارة دعم البلوتوث المزدوج، لذلك يمكنه عمل اقتران لجهازين في نفس الوقت – أحدهما للمكالمات الهاتفية، والآخر لبث الصوت. ويأتي نظام الملاحة أيضًا مع ثلاث سنوات من البيانات المحدثة من Blue Link Multimedia / Map.

تم تجهيز سوناتا إن لاين أيضًا بالعديد من الخصائص المتطورة مثل مقابض أبواب خارجية بمستشعرات تعمل باللمس، وبخاصية التشغيل عن بُعد، وإمكانية الشحن اللاسلكي للأجهزة، وصوت Bose ™ المتميز مع 12 مكبر صوت، ومفتاح هيونداي الرقمي.

وتتوفر أجزاء الأداء إن- N – N Performance Parts لأولئك الذين يرغبون في تخصيص طرازات هيونداي إن لاين لتناسب تفضيلاتهم. وتقدم أجزاء السيارة الجديدة تجربة قيادة أكثر ديناميكية تتجاوز الطراز الأساسي، مما يسمح للعملاء بالحصول على المزيد من المتعة بتجربة إن.

يعد خط إن لاين بمثابة الترقية الممتازة لموديلات هيونداي الأساسية، نظرًا للتصميم الديناميكي والميزات الوظيفية عالية الأداء التي يتصف بها، وتجعل كل هذه الخصائص التي تتمتع بها إن لاين من القيادة متعة في متناول جمهور أوسع.