جينيسيس تستعد لإطلاق سيارة G80 الفخمة والجديدة كلياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

الخليج ٣٦٥ نت – كشف المكتب الرئيسي لجينيسيس في الشرق الأوسط وإفريقيا اليوم عن إطلاق سيارة جينيسيس G80 الجديدة كلياً والتي تترقبها المنطقة، وذلك بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

وسيتوفر طراز الجيل الثالث الذي تقدمه جينيسيس في سوق السيارات الفاخرة على شكل سيارة سيدان فائقة الفخامة من الفئة تنفيذية متوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال هذا العام 2020، وسيتكون متاحاً للشراء من موزعي جينيسيس الرسميين في الشرق الأوسط وإفريقيا

ويعبر الجيل الجديد من سيارة G80 عن فلسفة هوية التصميم التي تقوم على “الأناقة الرياضية” والتي تتميز بها العلامة التجارية. وكانت سيارة G80 قد ظهرت لأول مرة في السوق في كوريا في مارس 2020، وهي تتمتع بعناصر تصميم مميزة ومن ضمنها الشبكة الأمامية الضخمة والمصابيح الرباعية المزدوجة المبطنة والمستوحاة من شعار Genesis.

وتعتمد سيارة G80 الجديدة لعام 2021 على المزايا البارزة ونقاط القوة التي تضمنتها الأجيال السابقة، حيث تستخدم نظام الدفع الخلفي الذي يعد حصرياً للعلامة التجارية من الجيل الثالث بتصميم يقوم على جسم منخفض، ومركز الجاذبية، حتى تحظى السيارة بمقصورة أوسع وتزيد من الثبات أثناء القيادة.

قامت جينيسيس أيضاً بتحسين أداء الجيل الجديد من سيارة G80 باستخدام محركات بنزين توربو جديدة (2.5 بنزين توربو / 3.5 بنزين توربو)، ونظام تعليق إلكتروني مع معاينة الطريق ونظام دفع رباعي.

وتأكيداً على تقديم أفضل معايير السلامة التي تضمنها العلامة التجارية، فإن الطراز يتمتع بميزة مساعد تجنب الاصطدام في المنطقة العمياء بالإضافة إلى مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، والوسادة الهوائية الأمامية الجانبية المركزية: نظام الوسائد الهوائية 10 ومساعد تجنب الاصطدام العكسي، وغير ذلك من المزايا والأنظمة.

وفي تعليق له حول إطلاق السيارة، قال بانغ سون جيونغ، رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في جينيسيس: “يسعدنا إطلاق سيارة جينيسيس G80 الجديد كلياً لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تجسد سيارة G80 لعام 2021 هوية علامة جينيسيس ومزاياها الفائقة.

نحن سعداء بتقديم هذه السيارة الفائقة والجديدة كلياً لعملائنا المميزين. وبفضل تصميمها الأنيق والمذهل داخل السيارة وخارجها، واعتماد أحدث التقنيات المذهلة، فإننا نتوقع أن تصبح سيارة جينيسيس G80 الجديد كلياً الطراز المفضل بالنسبة لمن يرغب بشراء سيارة في جميع أنحاء المنطقة”.

تتوفر سيارة جينيسيس G80 الجديدة كلياً في جميع أنحاء المنطقة اعتباراً من 12 نوفمبر 2020 ويمكن للعملاء معرفة المزيد من خلال زيارة www.genesis.com/middleeast