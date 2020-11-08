شارك بالسحب للفوز بجوائز بينها سيارتين من البنك السعودي الفرنسي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بعرض باقة التمويل من البنك السعودي الفرنسي.. تمويل شخصي + بطاقة ائتمانية + الجائزة الكبرى ( بيت أو سيارة أو راتب لمدة سنة )، تقدم بطلبك الآن ولا تفوت فرصة الفوز. شروط وأحكام الحملة 1. مدة الحملة الحملة منظمة من البنك السعودي الفرنسي وتبدأ من 1 أكتوبر 2020 حتى 2 ديسمبر 2020. 2. الحملة تنطبق الحملة فقط على منتجات العرض المجمع التي تشمل التمويل الشخصي وبطاقات فيزا الائتمانية معاً.

تقدم الحملة الجوائز التالية: 1- فائز واحد بمنزل. 2- عدد (2) فائزين بسيارة لكل منهما. 3- 3 فائزين برواتب شهرية بقيمة 10,000 ريال سعودي لمدة سنة. 4- 10 فائزين بمبالغ نقدية بقيمة 5,000 ريال سعودي. 3. الأهلية أن يكون للعميل حساب بنكي نشط لدى البنك.

يجب إيداع راتب العميل لدى البنك من قبل صاحب العمل.

يجب على العملاء التقدم بطلب للحصول على منتجات العرض المجمع. وبالتالي، فإن الطلبات المستقلة وأي نوع آخر من بطاقات الائتمان لن تكون مؤهلة داخل إطار الحملة.

على العميل تقديم الطلب للحصول على منتجات العرض المجمع خلال فترة الحملة.

التسجيل في برنامج مكافآت جنى.

لن يكون موظفو البنك مؤهلين للمشاركة في هذه الحملة. 4. شروط أخرى عبر المشاركة في هذه الحملة، سيتم اعتبار أن العميل المؤهل قد قرأ، وفهٍم، ووافق على الالتزام بالشروط والأحكام المذكورة

إذا قام العميل بإلغاء بطاقة فيزا الائتمانية فلن يكون مؤهلاً للجائزة.

يحق لكل عميل مؤهل الفوز بجائزة واحدة فقط.

لن يكون العملاء المتأخرون في السداد قبل أو أثناء فترة الحملة مؤهلين للحصول على الجائزة.

الجائزة العينية غير قابلة للتحويل أو للاسترداد أو استبدالها نقداً.

سيتم تسليم الجائزة في المكتب الرئيسي للبنك، وتكلفة النقل / الشحن إلى مدن أخرى ستكون على حساب العميل.

الجائزة العقارية هي خيار للبنك وليس للعميل الحق في تعديل معاييرها، نوعها، موقعها، الخ…

تمنح جائزة الحملة للفائزين بعد ثلاثين (30) يوماً من انتهاء مدة الحملة.

أي إخطار من البنك يخص الحملة أو الجائزة سيتم إرسالها إلى العميل خطيا أو من خلال أي قنوات اتصال معتمدة لدى البنك إلى عنوان العميل المسجل في سجلات البنك. يتحمل العميل مسؤولية التأكد من تزويد البنك بالعنوان الصحيح لضمان استلام جميع الإخطارات المتعلقة بالحملة والجائزة بالطريقة المناسبة.

في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالحملة، يمكن للعميل المؤهل الاتصال بخدمة العملاء لدى البنك من خلال العنوان التالي:

8001240006

8001240006 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون البنك أو أي من شركاته التابعة أو مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكلائه مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات ناشئة عن الحملة أو تتعلق بها بشكل آخر. بالإضافة إلى ذلك، لا يتحمل البنك مسؤولية أي تقصير في الحملة بسبب أي حدث نشأ من إرادة الهية أو الحرب أو الإضراب أو الإغلاق أو الحريق أو الفيضان أو أي حدث خارج عن سيطرة البنك.

يحتفظ البنك بحقوقه عند إعطاء إشعار كافٍ (30 يومًا) ليغير سواء عن طريق إضافة أو حذف أو تعديل أو أي شيء آخر أي من الشروط والأحكام المذكورة هنا. يجب أن تتأثر الإخطارات الموجهة إلى العميل المؤهل فيما يتعلق بالتعديل وفقًا لتقدير البنك المطلق من خلال أي وسيلة اتصال معتمدة من البنك إلى عنوان العملاء المؤهلين المسجلين لدى البنك أو عن طريق تنفيذ إعلان بشأن التعديل عبر موقع البنك الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي أو بأية وسيلة أخرى للإخطار قد يختارها البنك. يعتبر التعديل ملزماً للعميل المؤهل اعتباراً من تاريخ الإخطار بالتعديل أو من التاريخ الآخر الذي يحدده البنك في الإخطار. يحتفظ البنك بحقه في إلغاء أو إنهاء أو تعليق الحملة عند إعطاء إشعار مناسب. لتجنب الشك، لا يمنح إلغاء أو إنهاء أو تعليق الحملة الحق لأي عميل مؤهل الحصول على أي مطالبة أو تعويض ضد البنك عن أي خسائر أو أضرار لحقت أو تكبدها العميل المؤهل كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للإلغاء أو الإنهاء أو التعليق.

تخضع هذه الشروط والأحكام وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية.

إلى أقصى حد يسمح به القانون، يستبعد البنك من أي توكيلات أو ضمانات أو إقرارات صريحة أو ضمنية، مكتوبة أو شفهية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ضمان للجودة أو قابلية للعرض في السوق أو الملاءمة لغرض معين فيما يتعلق بالجائزة.

يكون أي قرار من البنك فيما يتعلق بكل جانب من جوانب الحملة نهائياً. لن يتم النظر في أي مراسلات أو احتجاجات أو استئنافات أو استفسارات لاحقة. 5. تسليم الجائزة بمجرد الانتهاء من السحب، سيستلم العميل الفائز الجائزة، وفي حال عدم تواجد العميل عند السحب، سيتم الاتصال بالعميل وإحاطته بالجائزة من المكتب الرئيسي للبنك. * للاشتراك في السحب ( اضغط هنا )

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