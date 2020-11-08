قيادة السيارة بلوحات غير واضحة مخالفة.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من قيادة السيارة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
وأكدت إدارة المرور أن قيادة السيارة بلوحات غير واضحة أو بها تلف مخالفة مرورية تستوجب على صاحب السيارة تقديم طلب لإعادة إصدارها، بدلاً من التعرض للغرامة المالية.
والجدير بالذكر أن الجدول رقم 5 من نظام المخالفات المرورية ينص على فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال في حال سير السيارة بلا لوحة أمامية، أو في حال كانت اللوحة غير واضحة أو بها تلف أو كانت مثبتة بغير مكانها المخصص.
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