بايدن في خطاب النصر.. تعهدات بالمساواة ووعود بالرفاهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي، متعهدا بأن يكون رئيسًا للجميع يسعى للوحدة لا للتقسيم.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من مسقط رأسه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، أتقدم بالشكر للناخبين على منحي "فوزاً راسخاً" في الانتخابات.

وتابع: "لقد تحدث شعب هذه الأمة. ومنحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا".

واستطرد: "اليوم انتخبت كامالا هاريس أول امرأة من أصول أفريقية تكون نائبة للرئيس ولقد انتظرنا هذا لسنوات طويلة واليوم تم تمكيننا بفضل من كافحوا لذلك"



وأوضح أنه يتفهم "شعور الرئيس دونالد ترامب السيئ حيال الهزيمة"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نستمع لبعضنا وألا نكون أعداء".

وتعهد بايدن بـ"جعل أمريكا محترمة في العالم مجدّداً" ، داعيا الأمريكيّين إلى "الكفّ عن معاملة خصومهم كأعداء".

وأعلن أنّه سيشكّل اعتباراً من، الإثنين، "خليّة أزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

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ولفت إلى أنه "لن يدخر جهدا من أجل احتواء هذ الجائحة، وسيعين مجموعة من العلماء للعمل كمستشارين انتقاليين لتنفيذ خطته الخاصة بفيروس كورونا، بمجرد توليه منصبه".

وأشار إلى أن "معالجة التغير المناخي والعنصرية الممنهجة يمثلان جزءا من تفويضه ".

وتابع: "لقد سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، الطبقة الوسطى، ولجعل أمريكا تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم مرة أخرى.. والآن أصبح العمل على صنع هذه الرؤية حقيقيا".

وأشاد بايدن بالناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين عززوا حملته. وأضاف : "لقد كنتم دائما في ظهري وسأكون معكم".

وفاز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي العشرين لولاية بنسلفانيا ليرتفع عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، بعد 4 أيام من الإثارة الشديدة، والمنافسة الشرسة مع الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ترامب.

ورفع ترامب عددا من الدعاوى القضائية للطعن على النتائج، لكن مسؤولي الانتخابات بالولايات في أنحاء البلاد يقولون إنه لا يوجد دليل على حدوث مخالفات كبيرة، ويقول خبراء قانونيون إن من المستبعد أن تفلح جهود ترامب.