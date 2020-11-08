نائبة بايدن: حماية الديمقراطية تتطلب الكفاح والتضحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأحد، أن "حماية الديمقراطية تتطلب منا الكفاح والتضحية".

وأضافت هاريس، في خطاب إعلان النصر، خلال مؤتمر صحفي من ديلاوير، أن "الشعب الأمريكي اختار الأمل والحقيقة باختيار جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة".

وأكدت هاريس، أنّ "انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة يُمثّل يوماً جديداً لأمريكا".

وتابعت، متوجهّة إلى أنصارها الديمقراطيّين الذين احتشدوا في الهواء الطلق، إنّه "في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أمريكا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يوماً جديداً لأمريكا".

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ووجهت هاريس التحية إلى "أجيال النساء" اللواتي مهّدن الطريق لها لتولي هذا المنصب.

واستطردت: "أنا المرأة الأولى في هذا المنصب ولن أكون الأخيرة، و أحيي نساء أمتنا اللاتي كافحن عبر التاريخ لتحقيق العدالة والمساواة".

ولفتت إلى أن: " العمل الجاد يبدأ من الآن، لإنقاذ الأرواح وتوحيد أمتنا ومكافحة الجريمة وفيروس كورونا، والقضاء على العنصرية، والطريق أمامنا لن يكون سهلا لكني مستعدة أنا وجو بايدن".

وفاز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي العشرين لولاية بنسلفانيا ليرتفع عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، بعد 4 أيام من الإثارة الشديدة، والمنافسة الشرسة مع الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ترامب.