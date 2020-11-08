بعد طرح فئتين جديدتين.. ننشر القائمة السعرية الكاملة لتويوتا كورولا 2021

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة تويوتا إيجيبت، فئتين جديدتين من السيارة السيدان تويوتا كورولا، ليصل بذلك عدد فئات "كورولا المتاحة في السوق المحلية إلى 8 فئات من التجهيزات.

ووفقاً لـ"تويوتا"، فإن الفئتين الجديدتين هما "Active Plus"، و"Comfort Plus"، وتزيد الفئة "Active Plus"

الجديدة-الثالثة- عن الفئة السابقة لها -الثانية- بوجود حساسات ركن، ومصابيح ضباب، أما الفئة Comfort Plus -الخامسة- فتزيد عن الفئة السابقة لها -الرابعة- بإضافة حساسات ركن، ومثبت سرعة.

وزودت جميع فئات تويوتا كورولا

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2021، المتاحة في مصر على سواعد محرك 1600 سي سي، يزأر بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ويبلغ طول تويوتا كورولا 4630 مم، أما العرض فيبلغ 1780 مم، والارتفاع 1435 مم، وتقدر سعة الشنطة الخلفية بنحو 371 لتر.

ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات السيارة تويوتا كورولا المتوافرة في السوق المحلية.