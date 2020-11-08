مبيعات السيارات الروسية تتحدى كورونا

كتب: باسل الحلواني

حققت مبيعات السيارات الروسية خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بشكل غير متوقع.

ووفقاً لرابطة الشركات الأوروبية في موسكو، فإن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت في أكتوبر بنسبة 7 %، لتصل إلى 154 ألف و164 سيارة،

في أعلى وتيرة لها منذ نوفمبر عام 2018.

وجاءت الزيادة الجديدة أقل بنسبة 1%، من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن تصل نسبة النمو إلى 8%.

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وقالت لجنة مصنعي السيارات برابطة الشركات الأوروبية، إن النتائج القوية ترجع في الأساس إلى نجاح اللاعبين الكبار في سوق السيارات الروسية من خلال الإنتاج المحلي الذي يضمن مزيدا من المرونة في المبيعات.

يأتي هذا بالرغم من الخسائر الفادحة التي حققتها أسواق السيارات في جميع البلدان، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.