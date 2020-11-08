"أميك": "رينو" تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر

كتب: باسل الحلواني
أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، اقتناص علامة رينو الفرنسية، المركز الأول في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً في مصر، خلال الـ9 أشهرالأولى من 2020.
واحتلت سيارات "رينو"، المركز الأول بإجمالي مبيعات بلغ 10 آلاف و250 سيارة، في الفترة من يناير حتى سبتمبر
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر، قد سجلت نمواً ملحوظاً، بلغ 60.4%، بإجمالي 34.9 ألف سيارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، الحالى، مقارنة بـ 21.8 ألف سيارة، فى الفترة نفسها من 2019.
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