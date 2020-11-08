الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة بنتلي عن خطة للتحول لعلامة كهربائية بالكامل بحلول 2030، ولكن بشكل تدريجي.
في 2026، ستركز بنتلي حصرياً على السيارات الهجينة بالقابس والكهربائية، مع وقف المحركات الهجينة بالتدريج قبل 2030.
وستطرح بنتلي أول سيارة كهربائية لها في 2025، وستتبعها بسيارتين هجينتين جديدتين في 2026، غالباً نسخة محدثة لبنتايجا هايبرد وفلاينج سبير هجينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بنتلي ستتحول لعلامة سيارات كهربائية بالكامل قبل 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.