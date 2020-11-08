بنتلي ستتحول لعلامة سيارات كهربائية بالكامل قبل 2030

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة بنتلي عن خطة للتحول لعلامة كهربائية بالكامل بحلول 2030، ولكن بشكل تدريجي.

في 2026، ستركز بنتلي حصرياً على السيارات الهجينة بالقابس والكهربائية، مع وقف المحركات الهجينة بالتدريج قبل 2030.

وستطرح بنتلي أول سيارة كهربائية لها في 2025، وستتبعها بسيارتين هجينتين جديدتين في 2026، غالباً نسخة محدثة لبنتايجا هايبرد وفلاينج سبير هجينة.