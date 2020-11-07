تعرف على معاني الرموز المطبوعة على إطارات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، حيث أنه في حال تعرضها للتلف فإنها قد تؤدي إلى انزلاق مفاجئ للسيارة، أو للانفجار أثناء السير.

وتنقسم إطارات السيارة إلى نوعين، الأول له قلوب داخلية ويصنع من إطار داخلي معدني وخارجي مطاطي وأنسجة من الرايون.

أما النوع الثاني، وهو الأحدث فإنه يتم تصنيعه بخلط المطاط الساخن بالكبريت والزنك والشمع اللين، ويدخل بعد ذلك في ماكينة للضغط والتقطيع ليخرج في صورته النهائية.

ونظراً لأهمية الإطارات الكبيرة سنقدم لكم اليوم بعض المعلومات الهامة عنها، مثل توضيح معاني الرموز التي عليها، وكيفية التعرف على تاريخ صناعتها والسرعة القصوى التي يتحملها الإطار.

وللتعرف على معاني الرموز والأرقام برجاء مراجعة الجداول المرفقة.

وينصح خبراء السيارات بعدم تجاوز السرعات المقررة حتى لا تتعرض الإطارات بمرور الوقت للتلف، أو التسبب في انفجارها على الطريق.

كما نصح الخبراء بضرورة التقيد بالإطارات التي تتكيف مع المنطقة التي تعيش فيها سواء أكانت حارة أو معتدلة أو باردة، وذلك كي لا تتعرض للتلف بشكل سريع.

وتدون شركات تصنيع الإطارات تاريخ إنتاج الإطارات بالأسبوع والعام بالرموز وتكون عادة بعد كلمة DOT، حيث يتكون تاريخ الإنتاج من ثلاثة أو أربعة أرقام، الرقم على اليسار يرمز للأسبوع والرقم على اليمين يرمز للسنة فإذا كان مكتوب على الإطار 3001 فهذا يعني أن الإطار تم صنعه في الأسبوع الثلاثين من عام 2001، وهكذا.

وكذلك هناك رموز للتعريف بمقياس الإطارات وتتضمن (أرقام وحروف)، الأرقام تعني قطر الإطار بالسنتيمتر، أما الأحرف فهي دالة على المادة المصنوع منها الإطار والسرعة القصوى التي يتحملها.

وكمثال على ذلك، فإن الإطار المطبوع عليه “185 / 70.VR.13” مدلول الـV أي السرعة القصوى ومدلول الـR أي نوعية المادة المصنوع منها وهو حزاماً قطرياً كاملاً من الأسلاك أو خيوط النايلون بالنسبة للرقم 13 أي أن قطره 33 سنتيمتر، والرقم 185/70 مدلوله أن عرض الإطار 185 مم، والارتفاع يساوى 70% من العرض.

وتصنف الإطارات أيضًا بحسب قدرتها على تحمل السرعات، بدءا من Q التي تعني إطارات مخصصة للقيادة بسرعة تصل إلى 160 كلم/س، وصولا إلى Y، والتي تعني إطارات مخصصة للقيادة بسرعة تصل إلى 300 كلم/س، أما العلامة ZR فتشير للإطارات المخصصة للقيادة بسرعة تتجاوز 300 كلم/س.