قبل الطرح .. مواصفات وأسعار فورد إسكيب 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عززت شركة فورد الأمريكية أسطولها من سيارات crossover بنسخة جديدة من طراز "إسكيب" الشهير والتي سيتم طرحها بداية عام 2021 بقدرات مميزة.

وعرض موقع "كار أند درايفر"،في تقرير بالصور مواصفات وقدرات نسخة 2021 من طراز "إسكيب"، شمل الكشف عن قوة المحرك وما يتوفر منه من فئات.





الأسعار

يتوفر من طراز إسكيب،8 فئات ، بأسعار مختلفة، الأقل باسم S بسعر 26,000 ألف دولار والأعلى Titanium PHEV بسعر 41 ألف دولار.

المحرك

تتوفر نسخة 2021 من طراز فورد إسكيب، بمجموعة كبيرة من الخيارات فيما يتعلق بالمحرك، تشمل محرك بسعة 1.5 لتر توربيني وبسعة 2.0 لتر، وخيار آخر من المحركات يتوفر للفئات الكهربائية الهجينة من الطراز بسعة 2.5 لتر.

نطاق السير

تتمتع الفئات الكهربائية الهجينة من الطراز ببطاريات تمد محركاتها بالطاقة بمعدل 14.4 كيلوات في الساعة، ونطاق سير يصل لـ 37 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات.





استهلاك الوقود

الفئات العاملة بمحرك سعة 1.5 لتر من الطراز، تستهلك "جالون" كل 27 ميلا على الطريق بالمدن، ومثله كل 33 ميلا على الطريق السريع والفئات العاملة بمحرك سعة 2.0 لتر، تستهلك "جالون"كل 23 ميلا على الطريق بالمدن، ومثله كل 31 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات

يحظى الطراز بشاشة عرض يتروح قياسها ما بين 4.2 و 8.0 و 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر به النظام الصوتي المكون من 10 مكبرات صوتية من ماركة B&O، وخاصية توصيل بين الهاتف والسيارة للتحكم بها عن بعد.