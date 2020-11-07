بالصور.. مواصفات وأسعار هوندا CR-V موديل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة هوندا اليابانية عن نسخة أحدث من طراز CR-V والمقرر طرح 8 فئات منه بداية عام 2021 بقدرات مميزة.

وكشف تقرير لموقع "كار أند درايفر" بالصور عن قدرات الطراز وأسعار الفئات التي ستطرح منه.

وأوضح الموقع أن طراز هوندا CR-V سيتم طرح 8 فئات منه بأسعار مختلفة ،الأقل LX، وبتكلفة 26,500 ألف دولار، والأعلى Touring Hybrid بسعر 37,000 ألف دولار.





المحرك

الفئات التلقيدية من طراز هوندا CR-V بمحرك بسعة 1.5 لتر، بعزم دوران 179 لفة/قدم ،في حين ستعمل الفئات الهجينة بسعة 2.0 لتر بعزم دوران 232 لفة/قدم.

الوقود

تستهلك الفئات التلقيدية من الطراز "جالون" كل 28 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 34 ميلا على الطريق السريع.

وتستهلك الفئات نفسها من العاملة بنظام دفع خلفي، "جالون" كل 27 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، ومثله كل 32 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

من الداخل، يكفي الطراز لـ 5 ركاب، ومساحة أسفل المقاعد الأمامية لامتداد الاقدام تصل لـ 41.3 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 40.1 بوصة، وبالمقاعد الخلفية، تتوفر مسافة سفلى للأقدام، تصل لـ 40.4 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 39.2 بوصة.

التقنيات

يحظى الطراز بنسخته لعام 2021 من هوندا، بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 5.0 بوصة و 7.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام ملاحي متطور، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.







