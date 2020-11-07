سكودا تسجل براءة اختراع أول حزام أمان مضيء

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت سكودا براءة اختراع جديدة لأول إبزيم حزام أمان مضاء في العالم، والذي تم تصميمه للقضاء على متاعب محاولة ارتداء حزام الأمان ليلاً، حيث يشعر الإبزيم باقتراب مشبك حزام الأمان ليتوهج باللون الأحمر، وعندما يركب المشبك بشكل صحيح يُضيء الإبزيم باللون الأخضر.

يحتوي الإبزيم على زر بلاستيكي شفاف بدلاً من الزر الأحمر التقليدي، بينما تضيء مصابيح ليد بالألوان داخل الإبزيم، ليصبح الزر بأكمله متوهجاً، وعندما يجلس الراكب في المقعد، يتعرف مستشعر الوزن في قاعدة المقعد عن وجوده ويضيء ضوء الإبزيم الأحمر للإشارة إلى أنه يجب على الراكب ربط حزام الأمان.

وبمجرد النجاح في إدخال المشبك في الإبزيم بشكل صحيح، سيضيء الإبزيم بضوء أخضر، قبل أن يتحول إلى اللون الأبيض ليٌساعد الركاب في نهاية رحلتهم على رؤية الإبزيم عندما يحاولون فك حزام الأمان.

يعد الإبزيم الذكي واحداً من المزايا التي ابتكرتها سكودا في إطار مبادرة Simply Clever، والتي أطلقت لجعل الحياة أسهل وأكثر أماناً وإمتاعاً لمالكي وسائقي السيارات، حيث قدمت الشركة في 2019 ما يصل إلى 94 براءة اختراع، والعديد في تزايد مستمر منذ عدة سنوات.

في الختام، يعد الإبزيم الذكي واحد من العديد من الاختراعات التي سجلت سكودا براءتها، بدءً من سجاد مصنوع من نسيج ليفي أجوف مصمم لأن يصبح أسهل في التنظيف وإخفاء أية أوساخ، وغيرهم الكثير.