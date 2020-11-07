- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت بي ام دبليو i وDesignworks لابتكار بدلة مجنحة كهربائية تم تصميمها للطيران بسرعة كبيرة، حيث تتميز بدفّاعتين مصنوعين من ألياف الكربون كل منهما يتصل بمحرك كهربائي بقوة 10 حصان لكل منهم.
تدور الدفّاعات بسرعة 25,000 دورة في الدقيقة تقريباً، ويُمكنها العمل لخمس دقائق، ويتم تشغيلها بواسطة بطارية توجد في مقدمة البدلة على مستوى الصدر، في حين استغرق تطويرها ثلاثة سنوات، ولعب لاعب القفز المظلي النمساوي بيتر سالزمان دوراً مهماً في تصميمها وتطويرها.
قام سالزمان مؤخراً بتجربة البدلة المجنحة، وقال أنها تسمح للطيارين بالتحليق بسرعات تزيد عن 300 كم/س، وخلال الاختبار، قفز هو واثنان آخران من ارتفاع 3,000 متر من طائرة هليكوبتر، وتقول الشركة أن البدلة المجنحة مكنته من التسارع بشكل أسرع من زملائه، والطيران عبر قمة جبل في رحلة شديدة الانحدار.
في الختام، تم الكشف عن البدلة المجنحة كجزء من التحضير لحدث BMW #NEXTGen والذي سيكشفون فيه عن iNext، حيث سيتم الكشف عنها في 11 نوفمبر، وسيتبعها الكشف عن سيارة ميني غامضة في 17 نوفمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر بي ام دبليو تكشف عن بدلة طائرة بسرعة 300 كم/س لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.