بي ام دبليو تكشف عن بدلة طائرة بسرعة 300 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت بي ام دبليو i وDesignworks لابتكار بدلة مجنحة كهربائية تم تصميمها للطيران بسرعة كبيرة، حيث تتميز بدفّاعتين مصنوعين من ألياف الكربون كل منهما يتصل بمحرك كهربائي بقوة 10 حصان لكل منهم.

تدور الدفّاعات بسرعة 25,000 دورة في الدقيقة تقريباً، ويُمكنها العمل لخمس دقائق، ويتم تشغيلها بواسطة بطارية توجد في مقدمة البدلة على مستوى الصدر، في حين استغرق تطويرها ثلاثة سنوات، ولعب لاعب القفز المظلي النمساوي بيتر سالزمان دوراً مهماً في تصميمها وتطويرها.

قام سالزمان مؤخراً بتجربة البدلة المجنحة، وقال أنها تسمح للطيارين بالتحليق بسرعات تزيد عن 300 كم/س، وخلال الاختبار، قفز هو واثنان آخران من ارتفاع 3,000 متر من طائرة هليكوبتر، وتقول الشركة أن البدلة المجنحة مكنته من التسارع بشكل أسرع من زملائه، والطيران عبر قمة جبل في رحلة شديدة الانحدار.

في الختام، تم الكشف عن البدلة المجنحة كجزء من التحضير لحدث BMW #NEXTGen والذي سيكشفون فيه عن iNext، حيث سيتم الكشف عنها في 11 نوفمبر، وسيتبعها الكشف عن سيارة ميني غامضة في 17 نوفمبر.

