"جنرال موتورز ".. عملاق السيارات الذي ابتلع 30 شركة شهيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصف المراقبون لأسواق السيارات حول العالم ،جنرال موتورز الأمريكية،بأنها من أضخم الشركات التي تضم تحت إدارتها العديد من "الماركات" الشهيرة.

وعبر تاريخها، استحوذت المجموعة الأمريكية الشهيرة على أكثر من 30 "ماركة" معروفة في صناعة السيارات حول العالم.

وفي تقرير بالصور، كشف موقع "أوتو كار" البريطاني المختص بأخبار السيارات أبرز هذه الماركات.

وجاء في المقدمة ماركة Acadian التي انضمت فيما بعد لشركة شيفروليه المعروفة حاليا، واستمرت حاملة لأسمها Acadian ما بين عام 1962 و عام 1971.



ماركة أخرى هي ماركة Baojun، قال "أوتو كار" إنها تابعة لجنرال موتورز، بالمشاركة بين المجموعة الأمريكية ومجموعة SAIC موتور الصينية، وتأسست في عام 2010.

ومن الماركات الكلاسيكية ، Beaumont وكان ظهورها في فترة الستينيات، ولم تستمر طويلا في تبعيتها لجنرال موتورز حتى باعتها في 1969.

من بعدها ذكر الموقع، ماركة صناعة السيارات التجارية "بيدفورد" التي كانت تابعة لماركة "فوكسهال"، واستحوذت عليها جنرال موتورز بداية من عام 1925.

ومن أبرز الماركات التابعة لجنرال موتورز "بويك" الشهيرة، التي استحوذت عليها الشركة عام 1951.

ومن أبرز الماركات التابعة أيضا للمجموعةالأمريكية، كاديلاك التي تعتبر الثانية بعد بويك.

وبالطبع ماركة شيفروليه، التي تأسست على يد المهندس السويسري "لويس شيفروليه، واستحوذت عليها مجموعة جنرال موتورز الأمريكية عام 1941.

ومن الماركات المميزة "دايو"، التي تأسست عام 1937، واستحوذت عليها جنرال موتورز بداية عام 2001.

ومن أقوى الماركات التابعة لـ جنرال موتورز، GMC، التي أصبحت تابعة عام 1910.

وأيضا ماركة هامر، التي أصبحت الآن حديث الساعة في العالم بعد عودتها بعد غياب استمر لـ 10 سنوات، بطرحها لشاحنة جديدة من صنع GMC تعمل بالطاقة الكهربائية.

ومن أبرز ماركات جنرال موتورز أيضا، Oldsmobile، التي استحوذت عليها المجموعة عام 1908.4.

ثم جاءت أوبل الألمانية التي استحوذت جنرال موتورز على غالبية الأسهم بها بداية عام 1929.



