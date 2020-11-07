شاهد أول موديلات أشهر السيارات في العالم.. تحف نادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعشاق السيارات الكلاسيكية، جولة تاريخية بالصور توضح أول سيارة طرحها أبرز صناع المركبات حول العالم.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، القائمة التي شملت أندر الصور لهذه المركبات التي حققت شهرة واسعة فيما بعد بكافة منتجاتها.

وجاء في المقدمة أول سيارة على الإطلاق تم تصنيعها، وهي كارل بنز، مؤسس شركة بنز الألمانية،التي ظهرت عام 1886، وعملت بمحرك بقوة 1745 ألف سي سي.



ثم جاءت أول سيارة طرحت من ماركة بيجو الفرنسية، والتي أعلن عنها باسم V-twin تيمنا باسم المحرك الذي عملت به، وظهرت هذه السيارة في عام 1891.

كما أشار موقع "أوتو كار"، إلى أول سيارة طرحتها ماركة رينو الفرنسية، باسم Type A وأعلن عنها رسميا عام 1989، وعملت بمحرك ينتج قوة( 5 أحصنة) فقط.

وكانت أول سيارة تظهر من ماركة فيات عام 1899 بمحرك ينتج قوة ( 4 أحصنة) فقط.

ومن العام نفسه، ظهرت أول سيارة تقدمها ماركة أوبل الألمانية، التي طرحت بمحرك ينتج قوة 3.5 حصان.

من بعدها، نشر الموقع صورة أول سيارة رسمية تطرحها ماركة بويك، في عام 1899 باسم "موديل بي"، وعملت بمحرك ينتج قوة 2605 آلاف سي سي.

كما كشف الموقع عن أول سيارة تطرحها كاديلاك باسم "موديل A" عام 1902.

ومن عام 1903، كشف الموقع عن أول سيارة تطرحها ماركة فورد الأمريكية باسم "موديل A"، وتوفرت بمحرك بقوة 1645 ألف سي سي.

من بعدها كشف الموقع عن أول سيارة تطرحها ماركة رولز رويس عبر تاريخها في عام 1904، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 1809 ألف سي سي.

كما شمل تقرير "أوتو كار"، أول سيارة تطرحها ماركة أودي الألمانية، التي ظهرت رسميا في عام 1910، وصنع من هذه السيارة 140 نسخة فقط.

وقال الموقع إن أول سيارة طرحتها ماركة شيفروليه الأمريكية كانت في عام 1913، باسم "تايب سي".

وأول طراز من ماركة جاجوار البريطانية طرح عام 1922 باسم Swallow Sidecars.

واختتم الموقع القائمة، بأول طراز من بي إم دبليو الذي طرح في عام 1927 باسم تجاري Dixi 3/15.



