أبرز موديلات نيسان في 2020.. الأسعار والموصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نافست شركة نيسان اليابانية بقوة في سوق صناعة السيارات حول العالم، وطرحت العديد من الموديلات التي حققت مبيعات كبيرة.

موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرض في تقرير بالصور أبرز موديلات نيسان خلال العام الجاري ومواصفاتها.

نيسان 370Z - 2020



التكلفة : 30,985 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 270 لفة/قدم







نيسان Versa 2020

التكلفة: 15,755 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 114 لفة/قدم



نيسان Titan XD 2020

التكلفة: 46,175 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 5

عزم الدوران: 413 لفة/قدم



نيسان Titan 2020

التكلفة: 37,785 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 5

عزم الدوران: 413 لفة/قدم



نيسان Sentra 2020

التكلفة : 20,235 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 145 لفة/قدم



نيسان Rogue Sport 2020

التكلفة: 24,525 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 147 لفة/قدم



نيسان Pathfinder 2020

التكلفة: 33,075 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 259 لفة/قدم



نيسان NV200 2020

التكلفة: 24,175 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 139 لفة/قدم



نيسان NV3500 2020

التكلفة: 31,535 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 387 لفة/قدم



نيسان Murano 2020

التكلفة 32,825 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 240 لفة/قدم



نيسان Maxima 2020

التكلفة : 35,375 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 5

عزم الدوران: 261 لفة/قدم



نيسان Leaf 2020

التكلفة : 32,525 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5





نيسان Kicks 2020



التكلفة: 20,165 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 114 لفة/قدم



نيسان Frontier 2020



التكلفة : 27,885 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 281 لفة/قدم



نيسان Altima 2020



التكلفة: 25,225 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 5

عزم الدوران: 273 لفة/قدم

