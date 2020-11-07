أبرز موديلات نيسان في 2020.. الأسعار والموصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نافست شركة نيسان اليابانية بقوة في سوق صناعة السيارات حول العالم، وطرحت العديد من الموديلات التي حققت مبيعات كبيرة.
موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرض في تقرير بالصور أبرز موديلات نيسان خلال العام الجاري ومواصفاتها.
نيسان 370Z - 2020
التكلفة : 30,985 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 4
عزم الدوران: 270 لفة/قدم
نيسان Versa 2020
التكلفة: 15,755 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 114 لفة/قدم
نيسان Titan XD 2020
التكلفة: 46,175 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 5
عزم الدوران: 413 لفة/قدم
نيسان Titan 2020
التكلفة: 37,785 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 5
عزم الدوران: 413 لفة/قدم
نيسان Sentra 2020
التكلفة : 20,235 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 145 لفة/قدم
نيسان Rogue Sport 2020
التكلفة: 24,525 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 147 لفة/قدم
نيسان Pathfinder 2020
التكلفة: 33,075 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 4
عزم الدوران: 259 لفة/قدم
نيسان NV200 2020
التكلفة: 24,175 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 139 لفة/قدم
نيسان NV3500 2020
التكلفة: 31,535 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 387 لفة/قدم
نيسان Murano 2020
التكلفة 32,825 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 4
عزم الدوران: 240 لفة/قدم
نيسان Maxima 2020
التكلفة : 35,375 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 5
عزم الدوران: 261 لفة/قدم
نيسان Leaf 2020
التكلفة : 32,525 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
نيسان Kicks 2020
التكلفة: 20,165 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 114 لفة/قدم
نيسان Frontier 2020
التكلفة : 27,885 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 281 لفة/قدم
نيسان Altima 2020
التكلفة: 25,225 ألف دولار
الفئات المتوفرة: 5
عزم الدوران: 273 لفة/قدم
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