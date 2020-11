مرسيدس AMG GT 4 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت مرسيدس AMG GT كوبيه ذات الأربعة أبواب للمرة الأولى في عام 2018، وها هي تستعد لأن تحصل على تحديثات منتصف العمر، حيث ظهرت لقطات تجسسية لها أثناء اختبارها بألمانية، في حين أن النسخة التي تظهر في الصور هي GT 63 S بتمويهات تُخفي واجهتها الأمامية.

ستحصل السيارة على ترقيات تصميمية ترتكز على واجهتها الامامية، لا سيما المصد الأمامي، كما يُتوقع أن تحصل على تحسينات في المقصورة، مثل أحدث نسخ نظام مرسيدس الترفيهي مع شاشة رأسية، ويُتوقع أن تحصل على ترقيات تصميمية داخلية أيضاً.

تقول التقارير أن الكشف عنها قد يتم في العام المقبل لتُباع كموديل 2022، ولكن لا توجد أية معلومات عن وقت الكشف المحدد بعد، وما نعرفه حتى الآن، هو أن مرسيدس تختبر نسخة هجينة من سيارتها القوية والتي يُقال أنها ستحمل اسم AMG GT 73e، وقد تم رصد السيارة على الحلبة الشهيرة في سبتمبر، حيث زُعم أنها تستعد لمنافسة باناميرا 2021 باعتبارها أسرع سيارة على حلبة نوربورجرينج.

في النهاية، ستستمد AMG GT 73e القادمة قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بمساعدة محرك كهربائي، لتحصل على قوة 800 حصان، بالمقارنة مع 630 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران في AMG GT 63 S الحالية.

