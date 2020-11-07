بنتلي ستلغي محرك W12 لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت شركة بنتلي أنها لن تبيع سوى طرازات هجينة وكهربائية بالكامل بحلول عام 2026، مما يعني أن محرك W12 الشهير من الصانع البريطاني سيتم وقف انتاجه بعد ذلك الوقت.

من جانبه، قال متحدث رسمي باسم بنتلي أن مستقبل شركته لن يحتوي على محركات W12، وهو تغير كبير بالطبع بالنسبة لواحدة من أكبر مصنعي المحركات ذات الـ 12 أسطوانة، والسؤال الآن، متى سيتم الاستغناء عن المحرك؟ قال جان هينريك، عضو بمجلس إدارة بنتلي أنها لن تختفي في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

بالرغم من ذلك، فإن أيام المحرك معدودة بلا شك، حيث لن تتوارى الشركة عن اتخاذ قرارات صعبة لمواكبة اللوائح والطلب في الأسواق، وقد أوضحت ذلك جلياً عندما أوقفت إنتاج مولسان في عام 2010 وفي وقت سابق من عام 2020.

في الختام، من المقرر أن تطرح بنتلي أول سياراتها الكهربائية في عام 2025، وستستند إلى منصة جديدة كلياً، وستكون الأولى في مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية، في حين تقول الشركة أنها ستتخلص تدريجياً من محركات الاحتراق الداخلي لتصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.