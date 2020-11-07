تقسيط وخصومات متاحة على كيا سبورتاج 2021 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا، على سيارة كيا سبورتاج 2021، والتي تتوفر بمحركات 4 سلندر 1.6 لتر و 2.0 لتر و 2.4 لتر، والتي يبدأ سعرها من 72,820 ريال قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، والسيارة حالياً عليها خصم يصل إلى 5,600 ريال. ويُمكنك تقسيط كيا سبورتاج 2021 مع مصرف الراجحي بالاستفادة من العرض التالي: بدون دفعة أولی

بدون رسوم إداریة

راتب يبداء من 2500

هامش ربح 1.99 %

خدمات مميزة لما بعد البيع

تفويض الكتروني

تغطية تأمينية لدول الخليج

التفاويض الداخلية تصدر لشخصين مجانا

إمكانية عمل التمديد الجغرافي لـمصر و الأردن و السودان

إمكانية تقسيط الدفعه الأخيرة لمدة من سنه إلى سنتين

تُطبق الشروط والأحكام صورة السيارة:

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