تأثير استضافة سباق فورمولا 1 على السعودية والفرق المشاركة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم الخميس، عن استضافة السعودية لسباقات فورمولا 1 في الموسم المقبل (2021) في مدينة جدة.

وستتم استضافة فعاليات سباقات الفورمولا1 2021 على كورنيش مدينة جدة، وذلك بهدف تنشيط السياحة واستضافة عدداً كبيراً من الزوار من مختلف دول العالم، ومن بين أهم تأثيرات استضافة الفورمولا1 بالسعودية هو جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الرياضي بالمملكة.

وستعمل هذه الفعاليات على زيادة الفرص الوظيفية وتنمية خبرات الكوادر الوطنية باستضافة أبرز الفعاليات العالمية، بجانب توفير الفرص للشركات السعودية للمشاركة في فرصة فريدة؛ بهدف إظهار تميزنا وتنوع ثقافتنا للعالم أجمع أي سيكون هذا الموسم بمثابة وسيلة تواصل للمملكة مع مختلف الثقافات العالمية عبر الرياضة.

الفرق المشاركة في فورمولا1 2021

ستتنافس في هذا الموسم من سباقات فورمولا 1 “10” فرق قوية، وهم: فريق مرسيدس وفريق ويليامز ورينو وريد بول وراسينغ بوينت وماكلارين وألفا تاوري، بالإضافة إلى كل من هاس وفيراري وألفا روميو.

آمال وتطلعات المملكة من سباقات فورمولا 1 2021

تهدف المملكة إلى تحقيق شغف جمهور رياضة المحركات العالمية، وتوسيع القاعدة الجماهيرية للرياضات المختلفة إلى جانب تحفيز هواة رياضية السيارات للمشاركة في البطولات الاحترافية والعالمية.