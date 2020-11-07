10 موديلات من شيفروليه ينصح بعدم شرائها مستعملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم ما قدمته شيفروليه من سيارات مميزة، فإن هناك موديلات كانت الأسوأ في تاريخ الماركة الأمريكية، لما تتعرض له من أعطال متكررة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، عن أبرز السيارات التي طرحتها شيفروليه وينصح بعدم اقتنائها، وبدأ الموقع قائمته بطراز شيفروليه "كروز"، الذي خسر ثقة نسبة مرتفعة من العملاء، وتحديدا النسخ التي طرحت في الفترة بين 2011 و2013.





من بعده، جاء طراز شيفروليه VOLT، الذي نصح الموقع بعدم اقتنائه كطراز مستعمل، وتحديدا النسخ التي طرحت منه في الفترة بين 2018 و2019.

وحصد طراز شيفروليه VOLT العديد من التقييمات السيئة ممن قاموا بشراء الطراز في هذه الفترة.

ومن الشاحنات، ضمت القائمة التحذيرية من "هوت كارز"، شاحنة شيفروليه كولورادو، التي نصح الموقع بعدم شرائها كطراز مستعمل، وتحديدا الموديلات التي طرحت في الفترة بين 2005 و2007، وأرجع الموقع ذلك لعدة أسباب أبرزها ضعف محرك الشاحنة وتكرار أعطاله.

ثم جاء طراز شيفروليه TrailBlazer، الذي نصح الموقع بعدم اقتناء النسخ المستعملة منه، من موديل 2007.

ثم جاء ضمن القائمة، شاحنة شيفروليه Avalanche، التي نصح الموقع بعدم شراء النسخ المستعملة منها، وتحديدا الموديلات التي قدمت منها للأسواق في الفترة بين 2002 و2008، لتكرار وتعدد الأعطال بها.

لحقها بالقائمة، شاحنة أخرى هي شيفروليه Silverado 2500HD التي نصح الموقع بعدم شراء النسخ المستعملة منها، تحديدا موديل 2015 الذي طرح من هذه الشاحنة لتعدد الأعطال به.

وقد يكون طراز طراز شيفروليه AVEO هو الأسوأ بالقائمة، حيث نصح الموقع بعدم شراء أي موديل مستعمل منه.

وضمت القائمة أيضا، موديل عام 2010 فقط من طراز شيفروليه كمارو، الذي يتمتع بسمعة طيبة بين الموديلات الرياضية، غير أن نسخه عام 2010 نصح الموقع بعدم اقتنائها مستعملة.

ومن السيارات الكلاسيكية، نصح موقع "هوت كارز" بعدم شراء النسخ المستعملة من طراز كورفيت موديل عام 1979 تحديدا، لتكرار أعطاله وعدم وفرة قطع غيار له.





اختتم الموقع القائمة بطراز آخر، نصح بعدم شراء النسخ المستعملة منه، من أي موديل طرح منه، وهو طراز Captiva من شيفروليه التابع لفئة SUV.



