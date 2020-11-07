أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا "A8" في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت السوق المصرية السيارة سكودا أوكتافيا (A8) موديل 2021 الجديدة كليا، بثلاث فئات فقط وإطلالة رياضية وعصرية.

يأتي الهيكل الخارجي للجيل الجديد من أوكتافيا بطول 4708 مللي، وعرض 1829 مللي، وارتفاع 1469 مللي، وقاعدة عجلات بطول 2677 مللي.

تتسع مساحة التخزين الخلفية للسيارة حتى 600 لتر، وهي مساحة تصنف الأكبر في فئتها.

وتأتي السيارة أوكتافيا الجديدة A8 بمحرك تربو 4 سلندرات سعة 1400سي سي بقوة 150 حصانا، وعزم أقصى 250 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات.





تتسارع أوكتافيا الجديدة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9 ثوان، قبل أن تصل لسرعة قصوى 223 كم/س، تستهلك السيارة في المتوسط 5.5 لتر من الوقود لكل 100 كم.



سكودا مصر أعلنت أيضًا عن تقديم النسخة الرياضية من أوكتافيا A8-RS بنظام الطلب المسبق بسعر رسمي 650 ألف جنيه، وتقدم بمحرك تربو سعة 2000 سي سي بقوة 245 حصانا وعزم أقصى 370 نيوتن. متر، ويتصل محرك هذه النسخة بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات DSG.





وعن أسعار سكودا أوكتافيا A8 الجديدة كليا في مصر، جاء سعر الفئة الأولى من السيارة عند 399 ألفا و999 جنيها، والفئة الثانية جاءت بسعر 450 ألف جنيه، بينما الفئة الرياضية ذات الطلب المسبق جاءت بسعر 650 ألف جنيه.