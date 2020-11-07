تويوتا توفر 7 فئات من طراز "أفالون" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن نسخة 2021 من طراز أفالون، والذي سيتوفر بسبع فئات مختلفة، بأسعار تبدأ من 36 ألفا و830 دولارا.

استعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من تويوتا "أفالون"، والتي تمتلك العديد من المميزات.

وبدأ الموقع بالكشف عن أبرز مواصفات طراز تويوتا "أفالون"، بما في ذلك تكلفته وقوة محركه ومعدل استهلاكه للوقود.

فيما يخص التكلفة، قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز تويوتا "أفالون" يتوفر منه للبيع في عام 2021 سبع فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر باسم XLE وتطرح بسعر 36 ألفا و830 دولارا.

ثم فئة Hybrid XLE التي تطرح بسعر 37 ألفا و955 دولارا، ثم فئة Hybrid XSE التي تطرح بسعر 40 ألفا و455 دولارا، ثم فئة Limited التي تتوفر بسعر 43 ألفا و130 دولارا، ثم فئة Touring التي تطرح بسعر 43 ألفا و430 دولارا، ثم فئة TRD التي تطرح بسعر 43 ألفا و830 دولارا.

أما أعلى فئة فستتوفر من طراز تويوتا أفالون لعام 2021، هي فئة Hybrid Limited التي تطرح بسعر 44 ألفا و255 دولارا.

المحرك

توفر تويوتا لعشاق طراز أفالون بنسخته لعام 2021، خيارين فيما يخص المحرك، الخيار الأول، يخصص للفئات العاملة بالكامل بالغاز، وتعمل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 301 حصان مع عزم دوران 267 لفة/قدم.

الخيار الثاني من المحركات، يخصص للفئات الكهربائية الهجينة من موديل أفالون، يتوفر بسعر 2.5 لتر، وينتج قوة 215 حصانا.





استهلاك الوقود

أفاد موقع "كار أند درايفر"، بأن الفئات العاملة من الطراز بمحركات غاز فقط، تستهلك من الوقود جالونا لكل 22 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 32 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة بمحركات هجينة من الطراز، جالونا لكل 43 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 44 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.