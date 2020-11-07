5 معلومات مهمة عن طراز فولكسفاجن ID.4 الكهربائي الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت ماركة فولكسفاجن أول طراز كهربائي بالكامل من صنعها ضمن فئة SUV، بإعلانها رسميا عن طرح طراز ID.4.

واستعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، وتم الكشف عن التكلفة الرسمية التي يطرح بها في الأسواق.





الأسعار

قال الموقع إن طراز فولكسفاجن ID.4 هو موديل جديد كليا، وهذا هو الجيل الأول منه لعام 2021.

وسيتوفر منه للبيع بالأسواق 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية ستتوفر بسعر يبدأ من 35 ألف دولار، والفئة التي تليها ID.4 Pro ستتوفر بسعر يبدأ من 40 ألف دولار، ثم فئة ID.4 1st Edition التي ستتوفر بسعر يبدأ من 45 ألف دولار.

المحرك

قال الموقع إن محرك طراز فولكسفاجن الكهربائي ID.4 سينتج قوة 201 حصان، مع عزم دوران 228 لفة/قدم، وسيمد المحرك بالطاقة بطاريات تضخ طاقة بمعدل 82 كيلووات في الساعة، ويصل نطاق سير المحرك إلى 250 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات.





الصالون الداخلي

تحدث موقع "كار أند درايفر" بعد ذلك عن الصالون الداخلي للطراز، وأفاد بأنه توجد به مساحة تكفي لعدد 5 ركاب، ومساحة سفلى بالمقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل إلى 41.1 بوصة، ومساحة سفلى لامتداد الأقدام بالمقاعد الخلفية تصل إلى 37.6 بوصة، وتأتي الحقيبة الخلفية بالطراز على مساحة 64.2 قدم مربع.





التقنيات

ويتمتع الطراز بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 10 بوصات، و12 بوصة، تعمل بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام توجيه الأوامر الصوتية لإدارة السيارة، وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز فولكساجن ID.4 الجديد كليا، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، والتي توفر قيادة أكثر أمنا للسائق.

ويحتوي الطراز على نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات، عبر ضبط السرعة، ونظام قيادة شبه ذاتية لمساعدة السائق.