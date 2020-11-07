ارتفاع أسعار أول فئتين من شيفروليه ماليبو 2021

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، عن زيادة أسعار أول فئتين من السيارة السيدان شيفروليه ماليبو.



وتصل قيمة الزيادة على "ماليبو"، إلى 10 آلاف جنيه، وتتوافر السيارة في السوق

المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات.

وتعتمد شيفروليه ماليبو 2021، على سواعد محرك توربيني، مكون من 4 أسطوانات، سعة 1.5 لتر، بقوة 160 حصان، مزود بناقل

حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.وأصبح سعر الفئة الأولى من "ماليبو"، 379900 جنيه، بدلاً من 369990 جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه.

وجاءت الفئة الثانية بعد الزيادة الجديدة، بسعر 434990 جنيه، بدلاً من 429990 جنيه، بزيادة بلغت 5000 جنيه.

أما الفئة الثالثة فلم تشهد أي زيادات سعرية، واستقر سعرها عند 449990 جنيه.