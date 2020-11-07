رغم "كورونا".. "جنرال موتورز" تحقق أرباح ضخمة خلال الربع الثالث من 2020

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، التي تعد أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، عن تحقيقها أرباح قوية، و تدفقات نقدية حرة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقاً لبيان صادر عن "جنرال موتورز"، فإن المجموعة نجحت في تصدر سوق الشاحنات الكبيرة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض في الولايات المتحدة، بعد تعافي مبيعاتها في

السوق الأمريكية والصينية بأسرع مما توقع الكثيرون في ظل أزمة فيروس كورونا

وتقدر صافي أرباح "جنرال موتورز"، خلال الربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار 83ر2 دولار للسهم مقابل 72ر1 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت المجموعة، أن هذه الأرباح تتضمن زيادة نسبتها 05ر0%

نتيجة إعادة تقييم مجموعة "بي.إس.ايه" الفرنسية لصناعة السيارات.

وكان متوسط توقعات المحللين لأرباح جنرال موتورز خلال الربع الثالث من العام الحالي 38ر1 دولار للسهم الواحد.

وبلغت أرباح تشغيل المجموعة قبل حساب الضرائب والفوائد 3ر5 مليار دولار بزيادة نسبتها 78% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات جنرال موتورز خلال الربع الثالث من العام الحالي 48ر35 مليار دولار، وهي نفس إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإيرادات إلى 51ر35 مليار دولار.