فورومولا 1 في السعودية لأول مرة.. ننشر التفاصيل

كتب: باسل الحلواني

تستضيف المملكة العربية السعودية، خلال شهر نوفمبر 2021، سباق الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا/1 بمدينة جدة، لأول مرة في تاريخها، في إطار شراكة تمتد 15 عاما مع فورمولا/1.

وتأتي تلك الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات للمملكة في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، وبما يواكب خطط وأهداف رؤية "المملكة 2030"، وتعزيزا لقيمة

ومكانة السعودية إقليميا وعالميا، وقدرتها على تنظيم هذه الأحداث العالمية الكبرى.

وأعلن تشايس كاري، الرئيس التنفيذي لسباقات فورمولا 1 ، أن "السعودية بلد يتحول بسرعة إلى مركز للرياضة والترفيه مع العديد من الأحداث الكبرى التي تقام هناك في السنوات الأخيرة، ويسعدنا

جدًا أن الفورمولا 1 ستبدأ السباق هناك اعتبارًا من الموسم المقبل".

وتعد "فورمولا 1"، من أكثر سباقات السيارات جماهيرية وأهمية، ويشرف على تنظيم البطولة الاتحاد الدولي للسيارات بالتنسيق مع مؤسسة "فورمولا 1"، ويتألف الموسم الواحد من من سلسلة سباقات على حلبات خاصة تجمع نتائج كل سباق في الموسم، وتحدد جائزتان إحداهما للسائقين، والأخرى لمصنعي السيارات، ومن أبرز شروط المسابقة حصول المتسابق على رخصة من الاتحاد الدولي للسيارات.