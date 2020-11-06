لكزس IS 2021 تحصل على تعديلات TRD وموديليستا

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس IS موديل 2021 على تعديلات TRD وموديليستا جديدة لإضافة مظهر أكثر جراءة على السيدان الأنيقة. وتشمل تحديثات TRD مشتت هواء جديد وعتبات جانبية مختلفة وأغطية مرايا جانبية ايروديناميكية وجنوط 20 إنش ألمنيوم رياضية جديدة. أما تحديثات موديليستا فتشمل جناح خلفي وجنوط مختلفة وعتبات جانبية جديدة. Advertisements وتعتمد لكزس IS 2021 على محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان ومحرك آخر V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان، ومحرك ثالث 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 241 حصان. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

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