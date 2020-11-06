الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بوجاتي عن مجموعة اكسسوارات وازياء جديدة بالتعاون مع شريكتها الرسمية “مجموعة Audes”، مع استلهام تصميم موديلات بوجاتي، مثل شيرون وديفو، في تصميم الاكسسوارات الجديدة. وتشمل المجموعة قمصان ومعاطف وحقائب وأكواب وسلاسل للمفاتيح والمزيد. الأسعار ليست بالغلاء المتوقع بالنسبة لعلامة بوجاتي، وفي الواقع أغلى ما في المجموعة هو معطف EB أزرق بسعر 280 يورو – 1230 ريال. يمكنكم الاطلاع على الاكسسوارات والأزياء وأسعارها عبر هذا الرابط. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.