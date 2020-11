“أزنوم بالاديوم” هي سيدان إيطالية فاخرة جديدة بقوة 700 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – “أزنوم” هي علامة إيطالية ناشئة كشفت لتوها عن سيارة “بالاديوم” التي تجمع بين مزايا السيدان والـ SUV مع تصميم خارجي مستوحى نوعاً ما من رولزرويس، خاصة المقدمة.

السيارة مزودة بنظام دفع رباعي لتمكينها من القيادة على جميع التضاريس، كما تم استلهام تصميم رام 1500 في تصميم الخلفية والمقصورة.

مع ذلك اهتمت أزنوم بإضافة لمسات فاخرة متعددة للداخلية مثل جلود أنيقة وزخرفات خشبية وألمنيوم ونظام سمعي فاخر من طراز هارمان كاردون.

وتعتمد أزنوم بالاديوم على محرك V8 سعة 5.7 لتر تيربو مزدوج بقوة 700 حصان وعزم 950 نويتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتصل السيارة لسرعة قصوى 210 كلم\س.

وتهدف أزنوم لصنع 10 وحدات فقط من بالاديوم وطرحها في الشرق الأوسط وأمريكا والصين.

