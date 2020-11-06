موجز الخليج 365 للسيارات.. الوحش الياباني وأفضل زيت للمحرك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت ماركة هيونداي عن تدعيمها لأسطول سياراتها من فئات subcompact crossover بطرح نسخة حديثة لعام 2021 من طرازها Venue.

يبدو أن مبيعات السيارات السيئة انتهت، في ظل انتعاش مبيعات السيارات بالصين وأمريكا، لكن ذلك قد يواجه صعوبات بسبب موجة كورونا الثانية.



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قالت شركة تويوتا موتور اليابانية، إنها ضاعفت توقعات أرباحها التشغيلية بأكثر من الضعف لتصل إلى (12.6 مليار دولار) للسنة المالية الحالية.



بتصميم خارجي ومميزات داخلية تتواجد لأول مرة، تستعد نيسان لإطلاق نسختين من نيسان نافارا Nissan Navara لعام 2021 بينهما نسخة رياضية.

اختيار زيت المحرك للسيارة يعد واحدا من أهم متطلبات الحفاظ على سلامته، تجنبا لتكاليف صيانة باهظة جدا.