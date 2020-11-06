7 كماليات لا تضعها في سيارتك.. عديمة الفائدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم السيارات، يلجأ البعض إلى شراء كماليات عديمة القيمة، لكن من الأفضل استغلال هذه الأموال في أمور تخدم السيارة وتحافظ على سلامتها.

وقدم موقع "أوتو كار"، قائمة بأبرز الإكسسوارات عديمة الفائدة، والتي يمكن الاستغناء عنها وتوفير الأموال لتحسين قدرات السيارة.

بدأ الموقع قائمته، بالشعارات المزيفة، التي تحمل الاسم الترميزي التجاري للسيارة، مثل GTI وAMG، لسيارات فولكسفاجن ومرسيدس، موضحا أن مثل هذه الشعارات لا تشكل أي قيمة حيوية للسيارة.

وذكر الموقع ضمن قائمته، أجنحة السيارة الخلفية، وهي من الكماليات التي تشكل قيمة حقيقة للسيارات خارقة السرعة مثل بوجاتي شيرون، لما تقدمه من اتزان للسيارة عند انطلاقها على سرعتها القصوى، وبخلاف ذلك لا تمثل هذه الأجنحة، أي فائدة للسيارات التقليدية.

من الكماليات الخارجية للسيارات التي تفتقر للقيمة أيضا، الفتحات الوهمية التي توضع على الواجهة الأمامية للسيارة، التي تمثل فائدة فقط عند تثبيتها على السيارات الرياضية.

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من بعدها ذكر الموقع ضمن قائمته، من الكماليات غير الضرورية، الأشرطة العاكسة للضوء، وهي أشرطة لا يلزم استخدامها للسيارات التقليدية، كونها مخصصة لسيارات النجدة والطوارئ، واستخدامها بالسيارات الملاكي غير ضروري.

ضمت القائمة أيضا، خاصية غير ضرورية قد ينفق مالك السيارة الكثير من المال لإضافتها لسيارته، وهي خاصية فتح الأبواب للأعلى، والتي تتناسب فقط مع السيارات الرياضية الفارهة وليست عملية في استخدامها بالسيارات التجارية.

وجاءت أجهزة الملاحة، ضمن الكماليات غير الضرورية التي يمكن توفير نفقاتها، نظرا لأنه لا توجد سيارة في عام 2020 لا تمتلك خرائط خاصة بها ضمن منظومتها التقنية، وتمثل هذه الخاصية فائدة فقط للموديلات التي تفتقر للنظام الملاحي.

وذكر الموقع الاستخدام غير المبرر لألياف الكربون في هيكل السيارات التجارية، الذي يكلف مالكها الأموال الطائلة دون الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن السيارات الرياضية من لامبورجيني ومكلارين تستخدم ألياف الكربون فايبر في صناعة هيكلها لتمنحها مزيدا من خفة الوزن كونها سيارات رياضية تحتاج لذلك.



