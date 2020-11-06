مليشيا ليبية تختطف مدنيين من المطار لمقايضتهم بإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختطفت مليشيا تعرف بـ"النواصي" تتبع حكومة فايز السراج، مدنيين وصلوا إلى مطار طرابلس على متن رحلة جوية قادمة من مدينة بنغازي.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مليشيا النواصي، خطفت مدنيين (لم تحدد عددهم) إثر وصولهم إلى مطار معيتيقة الليبي قادمين من مطار بنينا (شرق ليبيا)، عبر رحلة شركة "البراق".



وبحسب المصادر، فضلت عدم نشر هويتها، فإن الميليشيا التابعة لحكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، طالبت بمقايضة المدنيين المختطفين بعناصر "إرهابية" يقضون مدة عقوبتهم في سجن الكويفية بمدينة بنغازي (شرق).

من جانبه، قال الصحفي الليبي والدبلوماسي السابق، ناصر الدعيسي، إن عملية خطف ركاب من طائرة "البراق" القادمة من بنغازى من قبل "النواصي" في مطار معيتيقة "أمر خطير جدا"، مؤكدًا أن ذلك الحادث سيعيد ليبيا إلى المربع الأول.

بدوره، قال علي أوحيدة، المحلل السياسي الليبي، إن "ما قامت به ميليشيا النواصي في مطار معيتقة يثبت للجميع أن مختلف محاولات التسوية ومسارات المصالحة في البلاد، لا يمكنها أن تصمد مع انتشار المليشيات في طرابلس."

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يأتي الحادث بعد أيام، من إعلان اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، توصلها إلى اتفاق في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر، برعاية الأمم المتحدة، ينص على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس.

بالإضافة إلى استمرار تبادل المحتجزين، وتشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام، وفتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين، وتشكيل لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ومن بين بنود اتفاق جنيف، إيقاف القبض على الهوية أو الانتماء السياسي، واقتصار الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائيا، وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها، وهو ما خالفته ميليشيا النواصي بإقدامها على القبض على المدنيين في مطار معيتيقة.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة سمحت في سبتمبر/ أيلول الماضي باستئناف الرحلات الجوية الدولية والداخلية بعد تعليق دام نحو ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحطت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أول طائرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، في رحلة هي الأولى منذ عام، إيذانًا باستئناف الرحلات الجوية بين المدينتين.