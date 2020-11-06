فوكس نيوز: ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات، وسيطلب إعادة عد الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

وأوضحت حملة الرئيس ترامب، أن الانتخابات لم تنته، والتصورات بفوز جو بايدن تعتمد على نتائج أربع ولايات لم تحسم بعد.

وأضافت، أن هناك مخالفات عديدة في بنسلفانيا منها منع مراقبينا من ملاحظة عملية الفرز على نحو معقول وعدم التحلي بالشفافية، مشيرة إلى أن الآلاف لم يصوتوا في نيفادا، وترامب سيفوز بأريزونا في نهاية المطاف.

في وقت سابق طرحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سؤالا حول رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة في استشراف لسيناريو حلول يوم تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

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حال استهلك ترامب نزاعاته القضائية، ورفض فعليا مغادرة مقر البيت الأبيض، قال بايدن في يونيو/حزيران الماضي، إنه "مقتنع تمامًا" بأن الجيش سيخرج ترامب "بسرعة كبيرة."



لكن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لشبكة "إن بي آر"، قال الشهر الماضي، إنه ينوي إبعاد الجيش عن أي منازعات متعلقة بالانتخابات.

وأضاف ميلي في حديثه مع الشبكة: "هذه ليست أول مرة يرجح فيها شخص ما أنه ستكون هناك انتخابات متنازع عليها. وحال حدث ذلك، ستتعامل معها المحاكم والكونجرس الأمريكي بالطريقة المناسبة. لا دور للجيش في حسم نتائج الانتخابات الأمريكية. صفر. لا دور هناك".

وبالنظر لتاريخ الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة، فمن شأن مثل هذا الأمر أن يقود البلاد إلى مآل مجهول.